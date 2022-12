Cara Download Game Gratis Wolfenstein: The New Order di Epic Games Store

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Epic Games Store hari ini membagikan game Wolfenstein: The New Order sebagai salah satu game gratis yang disediakan hingga akhir tahun 2022. Program tahunan ini telah digelar sejak beberapa hari lalu, dan setiap hari ada satu game gratis berbeda.Wolfenstein: The New Order mengusung genre action-adventure first person shooter. Di Wolfenstein: The New Order dikisahkan kondisi Amerika dengan pihak Nazi Jerman berhasil mengalahkan Sekutu di tahun 1960.Pemain akan memerankan kapten pasukan elit Amerika Serikat, William Blazkowicz yang harus membangun pasukan pemberontak untuk menggulingkan kekuasaan Nazi Jerman di negara tersebut.Di latar cerita tersebut Nazi Jerman tidak lagi tampil dengan senjata dan elemen militer klasik era Perang Dunia II melainkan sudah agak futuristik dengan berbagai teknologi. Pemain akan kembali bertemu dengan karakter dari seri game Wolfenstein yang dirilis tahun 2009.Epic Games membagikan Wolfenstein: The New Order gratis hanya hari ini, hingga pukul 23.00 WIB setelah itu harganya akan kembali normal menjadi Rp266.000. Makanya gamer bisa lebih dulu mengklik dan klaim agar game ini tersimpan ke akun Epic Games dan bisa di-download kapan saja.Begini cara ambil game gratis Wolfenstein: The New Order agar tersimpan permanen di akun Epic Games Store para gamer:1. Pastikan Anda sudah memiliki akun di situs Epic Games Store. Apabila belum buka halaman situs Epic Games Store dan pilih buat akun baru. Bagi gamer yang sudah punya akun cukup lakukan login.2. Pada halaman utama Epic Games Store setelah login, geser ke bawah hingga menemukan baris bertuliskan Free Games. Di sini akan terlihat banner game Wolfenstein: The New Order.3. Pilih ikon atau banner game tersebut. Anda akan dibawa menuju halaman proses untuk klaim atau mengambil game tersebut yang terlihat seperti proses membeli game. Namun di sini terlihat bahwa harga game tersebut menjadi IDR0,00 alias gratis.Ikuti proses yang diminta dan game akan tersimpan di Library atau katalog akun Epic Games Store. Status game ini akan menjadi “In Library” yang artinya sudah dimiliki, sekarang bagaimana cara download Wolfenstein: The New Order dari Epic Game Store?1. Download launcher Epic Games dari situs Epic Games Store.2. Apabila launcher sudah terpasang (install) di laptop atau PC, lanjutkan dengan login ke akun Epic Games Store.3. Kini masuk ke bagian Library untuk mengecek daftar game yang dimiliki dan pilih Wolfenstein: The New Order lanjutkan dengan mengklik Download dan ikuti prosesnya.