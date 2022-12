Banyak yang Gak Tahu, Film Home Alone Pernah Dibuatkan Video Game

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Di perayaan Natal 2022 pada hari ini, 25 Desember, judul film Home Alone berada dalam daftar kata kunci paling dicari di Indonesia. Film komedi keluaran tahun 1990 ini laris manis di dunia, dan mempopulerkan nama Macaulay Culkin sebagai artis cilik.Film Home Alone identik dengan momen Natal karena menceritakan petualangan anak laki-laki Kevin McCallister yang diperankan Culkin. Dia tidak sengaja ditinggalkan keluarga besarnya yang pergi terbang untuk liburan Natal.Kevin yang awalnya merasa senang bisa tinggal di rumah besarnya sendiri mendadak panik karena ternyata ada dua orang perampok yang menyusup ke rumah. Kevin akhirnya memilih untuk bertahan dengan memasang beragam di rumahnya.Tentu saja tidak banyak yang tahu bahwa di tahun 1991 film Home Alone diadaptasi menjadi video game dengan nama yang sama. Game Home Alone dirilis di Nintendi, Game Boy, hingga Sega pada tahun 1991, dan hadir kembali lewat sequel Home Alone 2: Lost in New York.Tidak hanya itu, game Home Alone juga dirilis untuk PC atau komputer tahun 1991, bisa ditebak, game ini hadir lewat format disket di era sistem operasi MS-DOS. Pengguna komputer era IBM pasti familiar dengan sistem operasi tersebut.Game Home Alone sendiri menawarkan jalan cerita serta gameplay yang serupa dengan filmnya. Animasi bergaya pixel di game ini menuntut pemain membantu Kevin bertahan dari kejaran perampok yang diperankan Joe Pesci dan Daniel Stern.Pemain dituntut untuk menemukan beragam benda yang bisa dipasang menjadi perangkat di seluruh bagian rumah Kevin. Di sini akan terdapat beberapa ruangan mulai dari ruang tamu, kamar tidur, hingga basement atau gudang.Di panel bagian atas akan tampil dialog seperti di film hingga informasi jumlah jebakan yang tersisa dan lokasi dari perampok di tiap bagian rumah. Sayangnya game ini tidak lagi disediakan lewat platform penjualan game.Sejumlah situs ada yang menyediakan tautan untuk download game Home Alone, biasanya mereka memang menampung sejumlah software klasik.