Penasaran, The Sims 5 Bakal Dipamerkan Bulan Depan

Jakarta: Franchise The Sims sebagai salah satu game genre simulator masih memiliki penggemar setia. Versi terbarunya terus dinantikan setelah seri The Sims 4 dirilis pertama kali di tahun 2014.Saat ini Electronic Arts bersama Maxis masih terus merilis sejumlah expansion pack untuk The Sims 4. Namun banyak dari gamer yang dibuat penasaran, apa yang akan ditawarkan oleh The Sims 5?Dikutip dari situs Games Radar, rumor terakhir yang terdengar mengklaim bahwa game ini akan dipamerkan ke publik pada bulan depan, Oktober 2022. Informasi ini berdasarkan penelusuran jurnalis industri game ternama, Jeff Grubb.Electronic Arts sendiri diketahui akan menggelar acara bertajuk Behind The Sims Summit pada tanggal 18 Oktober 2022 dan ditayangkan secara live streaming. Kemungkinan besar momen ini akan dimanfaatkan sebagai untuk mengumumkan pembuatan game The Sims 5.Mereka sendiri sudah memastikan bahwa versi basic dari game The Sims 4 akan tersedia gratis mulai bulan Oktober. Jadi gamer cukup membeli expansion pack untuk menambahkan konten di dalam The Sims 4.Electronic Arts dan Maxis juga hingga saat ini terus menyediakan konten atau expansion pack terbaru. Mereka seperti masih ingin membuat usia game The Sims 4 tetap panjang hingga kehadiran The Sims 5.Strategi ini sudah sejak lama diterapkan Maxis, khusus di seri The Sims 1. Pada masanya mereka merilis begitu banyak expansion pack dengan berbagai tema. Hal ini yang membuat penggemar game The Sims tetap betah.The Sims merupakan game genre simulator yang mengajak gamer menciptakan karakter merawatnya hingga tua dan membangun rumah sesuai dengan selera mereka. Gamer akan seperti menciptakan kehidupan impian mereka di dalam dunia The Sims.