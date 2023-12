5 Ide Isi Libur Akhir Tahun ala Pokemon GO

Advertisement

Jakarta: Setelah melewati tahun 2023 dengan bekerja keras, kamu berhak untuk melakukan self reward dengan berlibur. Yup! Bukan hanya sekedar waktu untuk istirahat, tetapi momen liburan juga dapat menjadi semangat baru dalam menyambut tahun 2024.Kalau kamu bosan dengan pola liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang itu-itu saja, kamu boleh mencoba ide-ide alternatif yang tak kalah fun! Pokémon Go punya beberapa opsi menarik untuk kamu yang mau buat suasana liburan jadi berbeda, nih. Yuk, langsung kita simak:Momen libur panjang di akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk petualangan baru! Mengunjungi destinasi yang belum pernah dikunjungi sebelumnya dapat membangkitkan kembali semangat untuk memulai lembaran tahun yang baru.Mulai dari merencanakan perjalanan yang menarik hingga menjelajahi setiap sisi tempat tersebut, setiap langkah memberikan pengalaman yang unik.Berpetualang di dunia Pokémon Go juga dapat membuat traveling semakin adventurous! Jika beruntung, kamu dapat menemukan Pokémon special edition yang hanya muncul di beberapa lokasi tertentu. Kamu juga bisa memamerkannya kepada teman-teman dengan menjadikannya Buddy!Tukar kado dengan orang-orang terdekat adalah salah satu tradisi yang cukup identik dengan liburan Nataru. Momen berharga ini merupakan cara untuk menunjukkan kasih sayang dan perhatian kita kepada orang-orang terkasih. Senyum dan kebahagiaan yang tercermin dari ekspresi wajah penerima kado turut menyemarakkan suasana kebersamaan hangat nan bermakna.Jika masih bingung memilih kado untuk orang terdekat, pertimbangkan tiket Penelitian Berwaktu Liburan Musim Dingin Pokémon Go. Tiket ini memberi kesempatan seru berpetualang dan menangkap Pokémon edisi khusus libur akhir tahun 2023. Selain itu, tak ada salahnya juga jika kamu membeli tiket ini sebagai self reward atas kerja keras yang telah kamu lakukan sepanjang tahun.Bosan dengan rutinitas makan malam di Natal dan Tahun Baru? Yuk, coba alternatif yang lebih seru dengan piknik! Selain menyantap hidangan favorit di bawah sinar matahari, jangan lupa untuk meramaikan momen dengan foto-foto yang bisa menjadi kenangan penuh cerita dari liburanmu.Tak hanya piknik, taman sering menjadi rumah bagi beragam Pokémon menarik. Menikmati hidangan sambil menghirup udara segar? Saat yang tepat untuk menangkap Pokémon! Apalagi jika ikut dalam event Liburan Musim Dingin Pokémon Go, ini bisa jadi peluang bagus untuk menyelesaikan penelitian kamu!Membuat kue atau cookies bisa menjadi salah satu kegiatan menyenangkan untuk mengisi liburan akhir tahunmu. Bagi yang belum terbiasa atau merasa kurang ahli dalam membuat kue, jangan khawatir!Sekarang, tinggal buka ponsel atau laptop, dan voila! Beragam resep varian kue bisa kamu temukan dalam hitungan detik. Setelah kue jadi, kamu bisa memberikannya kepada keluarga dan kerabat terdekat agar penghujung tahun mereka semakin bermakna.Beranikan diri untuk bereksperimen! Kamu bisa coba mendekorasi cookies dengan desain Pikachu berkostum liburan yang menggemaskan. Dengan sedikit imajinasi dan sentuhan kreativitas, kamu dapat menciptakan kue yang tidak hanya lezat, tetapi juga memikat dan menghadirkan sentuhan manis di meja makanmu.Liburan kali ini di rumah aja? Ga masalah! Kamu bisa mengisi waktu dengan melakukan hobi-hobi seperti melukis, berolahraga, atau bahkan bermain game.Hal ini bisa jadi kesempatan kamu untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat, apalagi bagi kamu yang memiliki kepribadian introvert. Dengan melakukan kegiatan menyenangkan di lingkungan yang nyaman, liburanmu akan tetap berkesan tanpa harus meninggalkan rumah.Tahukah kamu, main Pokémon Go tidak selalu harus keluar rumah? Sekarang, Pokémon favoritmu bisa berbondong-bondong 'berkunjung' ke tempat tinggalmu dengan bantuan Modul Umpan (Lure Module). Asyik, kan? Bisa seru-seruan main Pokémon Go tanpa harus keluar rumah sama sekali.Kini kamu sudah mengetahui berbagai inspirasi liburan unik dan berbeda dari yang lain. Agar liburanmu makin enjoy, jangan lupa untuk bergabung dalam antusiasme Liburan Musim Dingin Pokémon Go, di mana kamu bisa berpetualang dengan mengikuti Penelitian Berwaktu dan Penelitian Lapangan yang pastinya seru!Selain itu, pada kesempatan ini kamu juga bisa menangkap Pikachu, Raichu, Psyduck, dan Golduck yang mengenakan kostum liburan masing-masing! Pokémon istimewa ini hanya akan muncul dari tanggal 18 hingga 31 Desember.Untuk berpartisipasi dalam event tersebut, Tiket Liburan Musim Dingin: Bagian 1 seharga Rp10.000 dan Bagian 2 seharga Rp25.000 dapat kamu beli pada menu ‘Shop’ atau ‘Toko’ di aplikasi Pokémon Go mulai tanggal 18 Desember 2023.Kini, kamu dapat menghadiahkan tiket ke salah satu teman yang mencapai level Pertemanan Teman Dekat atau lebih tinggi dengan memilih opsi ‘Hadiah’ ketika hendak melakukan pembelian.