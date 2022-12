Pokemon Go Kini Sudah Ada Bahasa Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Niantic meluncurkan Pokémon GO dalam Bahasa Indonesia pada 30 November 2022. Para Pelatih kini dapat menyetel pengaturan bahasa game menjadi Bahasa Indonesia dan memainkan salah satu permainan mobile paling populer di dunia menggunakan bahasa mereka sendiri.Pokémon GO adalah aplikasi permainan berbasis lokasi untuk ponsel pintar yang dikembangkan bersama oleh Niantic dan The Pokémon Company. Sejak diluncurkan pertama kali pada 2016 di Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia, Pokémon GO langsung menjadi fenomena dunia.“Kami sangat yakin terhadap pertumbuhan pesat dunia permainan di Indonesia, dan percaya bahwa itu merupakan pasar penting bagi Pokémon GO maupun Niantic.""Dengan peluncuran hari ini kami menjadikan permainan mobile paling populer sepanjang masa tersedia bagi para pemain di seluruh Indonesia yang mungkin sebelumnya terkendala bahasa saat bermain tanpa dukungan Bahasa Indonesia.""Ini adalah momen besar bagi kami, dan kami betul-betul berterima kasih kepada komunitas Pelatih lokal dan para mitra yang telah memungkinkan ini terjadi,” kata Omar Tellez, VP of Niantic.Niantic juga mengungkap kemitraan dengan perusahaan global dan lokal, termasuk Telkomsel, ShopeePay, Chatime, Indomaret, dan lebih banyak lagi mitra yang akan diumumkan di waktu mendatang.“Peluncuran hari ini merupakan momen penting bagi kami, seiring kami mengarah untuk terus memperluas keberadaan kami di Indonesia. Tentu saja, kami berharap untuk terus memberikan pengalaman berharga di Indonesia,” tambah Omar.Untuk merayakan pencapaian ini, para trainer di Indonesia dapat menikmati special in-game event yang tersedia khusus untuk para Pelatih yang bermain di Indonesia. Untuk merayakan peluncuran Pokémon GO dalam Bahasa Indonesia, akan diadakan acara khusus untuk para Pelatih di Indonesia.Mulai Rabu, 30 November 2022 sampai Minggu, 8 Januari 2023, Pelatih dapat menyelesaikan Penelitian Lapangan untuk menemukan Bulbasaur, Charmander, atau Squirtle, atau menerima Permen Bulbasaur, Charmander, atau Squirtle dan Energi Mega Venusaur, Charizard, atau Blastoise.Para Pelatih juga akan dapat memiliki peluang untuk menuntaskan Penelitian Berwaktu spesial yang akan memberikan kesempatan bertemu Lapras, Snorlax dan juga menerima hadiah item seperti Serpihan Bintang, Permen Langka dan Mesin Penetas Super.Selesaikan Penelitian Berwaktu ini paling lambat 8 Januari 2022 pukul 20:00 waktu setempat. Bonusnya berupa Hati Partner x2 dan XP Tangkapan x2.