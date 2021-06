Ubisoft Siapkan Game Avatar Terbaru Khusus Konsol

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Di rangkaian Ubisoft Forward yang berlangsung bersamaan dengan pelaksanaan E3 2021 Ubisoft merilis sejumlah pengumuman yang sebagian adalah game-game terbaru yang menari, di antaranya adalah seri game Avatar terbaru.Di tahun 2009 Ubisoft sempat menggarap game Avatar adaptasi dari film dengan judul yang sama karya James Cameron. Kini mereka tengah mempersiapkan game terbaru yang bernama Avatar: Frontiers of Pandora yang bakal menjanjikan latar cerita terbaru dan terpisah dari versi orisinal.Game Avatar: Frontiers of Pandora digarap oleh Massive Entertainment milik Ubisoft yang juga mengerjakan franchise The Division. Studio ini berkolaborasi dengan Lightstorm Entertainment dan Disney. Game ini dibuat menggunakan Snowdrop Engine dan diklaim didesain untuk konsol generasi terbaru termasuk PC.Ubisoft menyebut game tersebut menjanjikan petualangan baru yang imersif di Planet Pandora yang selama eksotis sekaligus menyimpan banyak bahaya dan belum pernah ditampilkan di game sebelumnya maupun versi fim orisinal.Avatar: Frontiers of Pandora mengusung gameplay first person action-adventure dengan arena permainan open-world. Ubisoft sendiri memamerkan trailer perdana dari game ini dan menampilkan bukti bahwa dunia Avatar yaitu Planet Pandora didesain dengan sangat memanjakan mata.Di trailer perdana tersebut diperlihatkan beberapa anggota bangsa Na’vi yang merupakan penghuni asli Planet Pandora memiliki konflik dengan manusia yaitu pasukan militer RDA dari Bumi yang berusaha mengeksploitasi planet ini. Sayangnya trailer ini tidak memberikan detil dari plot cerita yang disajikan.Ubisoft tampaknya masih menyimpan rapat detil dari game Avatar: Frontiers of Pandora. Di sini tidak ditampilkan gameplay dari game ini tapi kita bisa melihat bahwa pemain akan bisa menunggangi fauna dari Planet Pandora yang menjadi tunggangan khas bangsa Na’vi.Ubisoft menyebutkan bahwa Avatar: Frontiers of Pandora akan dirilis pada tahun depan di PS5, Xbox Series X/S, PC, dan platform Google Stadia. Jadi gamer di PS4 dan Xbox One Series dipastikan tidak akan bisa memainkan game ini.(MMI)