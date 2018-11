Lenovo Buka Seleksi Legion of Champions Seri III

Lenovo akan membuka kompetisi esport tingkat Asia Pasifik seri terbaru. Kompetisi game League of Legends bertajuk Lenovo Legion of Champions Seri III dinyatakan Lenovo kembali dengan peserta negara-negara Asia Pasifik.Tahap awal, setiap negara pesrta akan menggelar tahap kompetisi tingkat nasional. Di Indonesia, Lenovo mengumumkan pembukan regsitrasi kualifikasi nasional yang dimulai sejak 9 November hingga 17 November 2018.Nantinya, akan dipilih perwakilan Indonesia untuk melawan perwakilan negara lain yaitu dari Hong Kong, Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina.Laga penentuan perwakilan Indonesia untuk Lenovo Legion of Champions Seri III sendiri akan diadakan pada bulan Desember 2018 nanti dengan memperebutkan hadiah total Rp50 juta.Babak Grand Final kompetisi ini akan kembali digelar di Bangkok, Thailand, seperti di seri kompetisi sebelumnya.Perwakilan Indonesia yang terpilih berkesempatan memperebutkan hadiah total kompetisi Lenovo Legion of Champions sebesar USD7.000 atau senilai Rp103 juta, dan laptop Lenovo Legion senilasi USD5.000 atau Rp74 juta untuk masing-masing angota tim yang menjuarai kompetisi ini.Dalam rangkai kualifikasi nasional Lenovo juga akan menggelar tur ke berbagai kota yang berisi kegiatan workshop dan pameran produk gaming Lenovo Legion.“Lenovo berkomitmen menghubungkan para gamer dan memperkaya komunitas gaming melalui turnamen gaming, esport, dan kerja sama strategis," ungkap Diantika, Consumer Marketing Lead, Lenovo Indonesia.Dia mengaku berharap akan terpilih gamer dari Indonesia yang mampu mengasah kemampuannya di tingkat regional sekaligus menjadi wadah bagi mereka untuk saling berbagi pengalaman dan inspirasi.(MMI)