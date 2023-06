Naafiri, Champion Baru League of Legends

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Naafiri menjadi champion baru untuk League of Legends patch 13.14, champion ini memberikan berbagai kemampuan baru yang bisa mendukung para pemain untuk meraih kemenangan. Naafiri menghadirkan passive skill dan kemampuan baru yang dinilai cukup mampu agar bisa bersaing dengan champion lainnya.Secara singkat, Naafiri merupakan disebut Darkin yang sudah dianugerahi kemampuan yang kuat. Ia ditakdirkan untuk memimpin kaumnya untuk mencapai ambisinya. Kemudian, ia dimakamkan di sebuah penjara bawah tanah pada kawasan Shuriman.Namun, pada suatu hari Naafiri dibebaskan dan terikat pada host baru, Dune Hounds. Naafiri akhirnya tidak puas dengan kondisi barunya, dan seiring berjalannya waktu ia menemukan bahwa kesadaran kelompoknya akan terbukti dan berharga untuk bisa mencapai ambisinya.Oleh karena itu, para pemain wajib untuk mengenal Naafiri lebih jauh. Mulai dari Passive skill yang bernama We Are More. Passive skill ini memungkinkan Naafiri membuat segerombolan koloni yang mampu untuk menambahkan damage untuk setiap serangan yang diberikan. Selain itu, passive ini juga menurunkan durasi cooldown.Kemudian, masuk pada skill pertama yang bernama Darkin Dagger. Ini merupakan sebuah skill yang sangat membantu Naafiri dalam memberikan physical damage kepada musuh. Efek yang akan diterima oleh musuh adalah bleeding, sehingga musuh akan kekurangan darah tanpa kita serang, dan hal ini pastinya terjadi untuk beberapa saat. Bila target dalam menggunakan skill ini adalah pemain lain maka Naafiri akan menambahkan darah.Hound’s Pursuit, menjadi skill kedua dari Naafiri. Skill ini memungkinkan Naafiri untuk menabrakan dirinya kepada musuh dan akan memberikan damage. Gerombolan koloni yang diciptakan dari passive skill tersebut akan ikut menabrak target untuk memberikan damage tambahan.Skill ketiga yang bernama Eviscerate memungkinkan Naafiri untuk lebih cepat ke bagian depan dan memberikan physical damage yang maksimal kepada musuh yang dilewatinya. Kemudian, efek dari skill ini akan meledak untuk memberikan damage tambahan kepada musuh.Skill ultimate yang dimiliki Naafiri bernama The Call of the Pack. Skill ulti ini memungkinkan Naafiri untuk menambahkan koloninya untuk membantu dalam meningkatkan damage yang akan dihasilkan. Kemudian, Naafiri akan mendapatkan efek dari kecepatan gerak dan pengelihatan sehingga akan lebih mudah dalam mencari mangsa.