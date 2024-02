Skull and Bones Segera Masuk Open Beta

Advertisement

Jakarta: Ubisoft melakukan peluncuran Skull and Bones yang akan membawa para pemain menjadi seorang bajak laut legendaris. Para pemain akan diajak dalam menghadapi Philippe La Peste, Hubac hingga mendominasi Event Dunia.Para pemain harus menyusun strategi dan mengalahkan ancaman baru ini, yang masing-masing memiliki tingkat kesulitan yang semakin meningkat. Perlengkapan kapal yang strategis dan kapal serta perlengkapan musiman akan menjadi kunci untuk mengalahkan mereka dalam pertempuran terakhir di akhir setiap musim.Kamu sebagai pemain akan selalu berhadapan dengan bajak laut lain, dan pastinya kamu juga akan melakukan looting agar bisa mendapatkan berbagai item dan sumber daya untuk memperkuat kru. Tantangan yang lebih besar membawa hadiah yang lebih besar saat Anda menjelajahi perairan yang dinamis dan tidak terduga ini.Kemudian, para pemain juga akan diajak dalam menemukan endgame intens Skull and Bones. Secara singkat, itu merupakan sebuah benda yang memang diperebutkan oleh semua aliansi bajak laut. Maka dari itu, kamu wajib untuk memperisapkan diri dengan kru dan kapal yang lebih kuat.Kamu juga akan melawan berbagai aliansi yang kuat dan juga banyak dari mereka yang memiliki berbagai item legendaris untuk mengalahkan kamu. Selain itu, kamu juga akan bertemu dengan makhluk yang sudah menghantui laut Samudera Hindia, sehingga kamu wajib untuk bersiap dalam mempertahankan keselamatan kru dan juga kapal.Selain itu, aktivitas Legendaris Pencurian dan Pengambilalihan Bermusuhan juga menambah sentuhan mendebarkan pada pembangunan kerajaan, dengan fitur endgame baru yang diperkenalkan setiap musim.PvP yang genting dengan Taruhan Helm juga akan menghadirkan berhadiah tinggi serta Kargo untuk memperkuat kru kamu. Terima tantangan dan peta harta karun legendaris, yang akan secara harfiah membuat kamu menjadi target sampai mencapai pos terdepan target.Bagi para pemain yang ingin bermain game ini, maka game ini bisa dimainkan menggunakan platform Playstation 5, Xbox Series X/S, dan juga PC. Skull and Bones akan segera melakukan Open Beta pada 8 Februari 2024, sehingga memungkinkan para pemain untuk melakukan cross platform multiplayer.