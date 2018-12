Crash Team Racing (CTR) Punya Versi Remastered?

Game lawas Crash Team Racing (CTR) kabarnya hadir kembali dalam versi remastered. Game balapan ini pertama kali diperkenalkan pada era konsol PlayStation generasi pertama.Dikutip dari Eurogamer, informasi ini masih rumor. Namun, beberapa pertanda mulai beredar di internet. Kabar burung menyebutkab bahwa hal ini akan diumumkan pada acara Game Awards 6 Desember nanti.Rumor ini mulai berhembus saat presenter YouTube PlayStation Access yaitu Hollie Bennett mengunggah undangan Game Awards dengan sebuah benda berupa gantungan di kaca spion belakang mobil berbentuk dua buah dadu dengan warna jingga.Oleh warganet warna tersebut dianggap identik dengan warna karakter Crash Bandicoot. Dugaan terkait kehadiran game CTR menguat saat mengingat pentunjuk yang sama di tahun ini saat game Spyro the Dragon dihadirkan kembali atau remastered.Game CTR dirilis pada tahun 1999 di PlayStation 1 yang digarap oleh studio Naughty Dog. Studio ini kemudian sukses berkembang hingga saat ini dengan merilis Uncharted dan The Last of Us. Sebelumnya, Crash Bandicoot trilogi juga sudah lebih dulu kebagian versi remastered.Crash Bandicoot N.Sane Trilogy dirilis untuk PlayStation lebih dulu kemudian, merambah lain dengan respons yang sangat positif dari para gamer, sama seperti Spyro The Dragon Remastered.Kemungkinan besar PlayStation ingin mendulang kembali kesuksesannya dengan merilis kembali game lawas mereka yang pernah populer di zaman konsol generasi pertama.(MMI)