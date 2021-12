PUBG: Battlegrounds di PC dan Konsol Bakal Mulai Gratis Tahun Depan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Krafton bakal mengambil langkah terbaru dalam evolusi game battle royale ternama mereka yaitu PUBG: Battlegrounds atau yang sebelumnya dikenal sebagai PUBG. Pertama kali dirilis tahun 2017 sebagai game di platform PC yang berbayar kini game direncanakan bakal bisa dimainkan gratis.Pihak Krafton di perhelatan The Game Awards 2021 mengumumkan bahwa mulai tanggal 12 Januari 2022 game PUBG: Battlegrounds akan menjadi free-to-play sepenuhnya. Jadi gamer mulai bisa merasakan keseruan battle royale di PC tanpa harus membeli game tersebut.Dikutip dari WCCF Tech, saat game tersebut sudah tersedia gratis maka akan tersedia opsi untuk upgrade ke premium account bernama Battlegrounds Plus yang bakal menyediakan akses ke konten eksklusif in-game.Bagi gamer yang sudah pernah membeli game PUBG maka akan mendapatkan hadiah berupa Special Commemorative Pack termasuk otomatis akunnya beralih menjadi Battlegrounds Plus. Informasi resmi yang diterima menyebutkan bahwa akun gratis PUBG: Battlegrounds bisa melakukan upgrade ke Battlegrounds Plus dengan harga USD13 atau kisaran Rp186 ribu.Sejumlah konten yang bakal diterima saat upgrade ke Battlegrounds Plus adalah bonus 1.3000 G-Coin, Survival Masters XP+100 percent, career medal, fitur ranked mode dan custom match serta in-game item seperti camo untuk outfit.Krafton menegaskan bahwa mode free-to-play alias gratis dari game PUBG: Battlegrounds tidak hanya berlaku untuk platform PC juga konsol. Hal ini menandakan perubahan model bisnis dari game tersebut sehingga banyak pihak menantikan langkah selanjutnya dari Krafton.Krafton sendiri kini fokus mengembangkan game mobile PUBG: New State yang menjadi pesaing langsung dari PUBG Mobile. Game tersebut menawarkan konten berbeda dengan tema lebih futuristik namun hingga saat ini belum terlihat bentuk ekosistem esports yang bakal dibawa.