88Rising Debut di NBA 2K24, Ada Rich Brian

Jakarta: 2K Mengumumkan bahwa mereka akan menghadirkan beberapa lagu baru untuk memeriahkan game NBA 2K24, yakni dengan membawa beberapa lagu dari 88Rising. Kemudian para label 88Rising terdapat segelintir musisi dari Indonesia, salah satunya adalah Brian Imanuel atau biasa lebih dikenal sebagai Rich Brian.Jadi, sudah dipastikan bahwa game olahraga basket tersebut akan menghadirkan beberapa lagu dari 88Rising. Bahkan, yang membuat hal ini istimewa adalah 88Rising menghadirkan berbagai dari album yang memang belum mereka rilis, sehingga pada game NBA 2K24 menjadi kali pertama lagu-lagu tersebut rilis dan didengar oleh publik.Terdapat 13 lagu baru yang akan dimainkan dalam game, beberapa diantaranya adalah SPIKY BOiz, hingga THE FUTURE. Kemudian, semua lagu yang dibawakan juga karya dari 1999 WRITE THE FUTURE. Secara singkat, ia merupakan grup musik yang berfokus dalam genre Hip-Hop.Kemudian, 1999 WRITE THE FUTURE diisi oleh beberapa penyanyi dan musisi yang sudah bergelut di industri musik, khususnya Hip-Hop. Bahkan, Rich Brian menjadi salah satu orang atau musisi yang juga memberikan kontribusi pada grup musik tersebut.Maka dari itu, 2K memang berambisi dalam menghadirkan berbagai lagu yang juga fresh dan baru untuk para gamer dan penggemar. Dengan menghadirkan lagu-lagu dari 88Rising akan menjadi salah satu penarik pemain baru, karena memang game NBA 2K24 salah satu selling point adalah dari lagu yang dibawakan.Kamu bisa memainkan game ini dengan menggunakan platform Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, dan perangkat mobile. Kemudian, kamu juga bisa mendengarkan semua lagu yang ada dari NBA 2K24 melalui platform Spotify dan juga Apple Music.