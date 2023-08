Ada Coca-Cola Ultimate Zero Sugar Spesial untuk Gamer League of Legends

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Coca-Cola meluncurkan edisi terbatas dari Coca-Cola Creations dengan berkolaborasi dengan pengembang game League of Legends, Riot Games.Coca-Cola Ultimate Zero Sugar diklaim akan memberikan penggemar dan pemain pengalaman rasa experience point (+XP) dan merayakan setiap perjalanan pemain, baik saat bermain Rift untuk pertama kalinya atau di tahap akhir dalam mengejar Summoners's Cup.Minuman Coca-Cola Ultimate Zero Sugar ini merupakan kolaborasi pertama dengan perusahaan game yang menyatukan tim Riot Games dan Coca-Cola untuk bersama-sama menciptakan pengalaman mendebarkan bagi para pemain saat menunggu antrian permainan.Mengiringi peluncuran produk terbatas ini, fitur di dalam game dan pengalaman digital akan membawa semangat dari kolaborasi Coca-Cola Ultimate Zero Sugar kepada gamer di seluruh penjuru dunia.“Kami sangat senang pemain mencoba rasa XP+ yang baru. Ini merupakan sebuah bentuk kolaborasi unik yang dikemas secara khusus bersama Coca-Cola, merek global yang digemari oleh jutaan orang,” kata David Mulhall, Head of Business Development & Partnerships Riot Games.“Coca-Cola memiliki pandangan yang sama dengan Riot yang berfokus pada pemain, dan kami merasa terhormat untuk menjadi bagian dari kolaborasi gaming pertama untuk Coca-Cola Creations.”Pemain League of Legends dapat membuka emote Ultimate edisi terbatas di dalam game melalui serangkaian misi, yang akan diaktifkan secara berurutan. Saat mereka menyelesaikan misi tersebut:1. Dapatkan 7 assist dalam satu pertandingan untuk mendapatkan emote Ultimate Teamplay.2. Dapatkan 12.000 emas dalam satu game untuk mendapatkan emote Ultimate Gains.3. Menangkan permainan dalam waktu kurang dari 20 menit untuk mendapatkan emote Ultimate Tempo.Emote Ultimate akan tersedia dari 1 Agustus hingga September 2023.Pemain akan masuk ke Coca-Cola Creations Hub, pusat pengalaman digital Coca-Cola Creations, dengan memindai kode QR pada kaleng Coca-Cola Ultimate Zero Sugar.Satu penawaran yang tersedia di Creations Hub adalah Ultimate Emote Generator, sebuah filter Instagram yang bisa digunakan pemain untuk melihat diri mereka sendiri dengan gaya emote League of Legends yang bisa dibagikan di media sosial."Kemitraan dengan Riot Games membuat kami bisa menghidupkan pengalaman Coca-Cola® Creations dengan memperkenalkan rasa segar yang mewujudkan komitmen dalam memprioritaskan penggemar dan pemain di semua inisiatif kami," kata Grant Davidson Frontline Marketing Director, PT Coca-Cola Indonesia."Coca-Cola Ultimate, sebagai tambahan ketujuh dalam rangkaian Coca-Cola® Creations kami, menawarkan desain kemasan menarik, menghadirkan cita rasa +XP yang unik untuk para gamer selama petualangan mereka, dan meningkatkan pengalaman bermain game secara keseluruhan."Coca-Cola Ultimate Zero Sugar memadukan dua merek ikonis dengan desain kemasan menarik yang menonjolkan warna hitam dan berbagai nuansa emas.Logo Coca-Cola Creations yang dikenal juga dilengkapi dengan lambang 'Ultimate' yang diberi ‘energi’ cahaya biru ajaib Hextech dari dunia League of Legends. Desainnya menonjolkan tampilan unik dari font Coca-Cola Spencerian Script yang mudah dikenali, terinspirasi oleh Nexus Crystals di League of Legends.Pada tahun ini, Coca-Cola akan memperkenalkan tambahan edisi Creations terbatas yang menampilkan inovasi unik dan kolaborasi tak terduga. Banyak aktivasi dari Creations khususnya Ultimate Zero Sugar, yang hanya bisa ditemui di Indomaret, terutama di pulau Jawa dan Bali.Adapun aktivasinya antara lain Meet and Greet bertemu dengan pemain idola League of Legends sambil mencoba Ultimate Zero Sugar. Ada juga interaksi digital dengan Emote Smart Mirror. Konsumen dapat membuat emote khusus bertema League of Legends. Terakhir ada Mabar/gaming battle dengan para pemain idola League of Legends.