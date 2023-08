Pokémon Go Gelar Acara Komunitas Terbesar di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Niantic lewat game Pokémon Go baru saja menggelar event atau acara komunitas di Bandung. Mereka mengklaim bahwa acara bertajuk ‘Final Showdown Arcaviary’ merupakan acara komunitas Pokémon Go terbesar di Indonesia.‘Final Showdown’ merupakan rangkaian turnamen yang diikuti oleh 150 Trainer, pemain Pokémon Go, dari seluruh penjuru negeri yang berlangsung sejak awal tahun ini. Puncak acara tersebut berlangsung di Point Arena Gaming House Bandung, pada 19 Agustus 2023.Acara tersebut digagas oleh kolaborasi komunitas Pokémon Go Bandung dan Yogyakarta. Turnamen ini menjadi kesempatan bagi Trainer Pokémon Go untuk membuktikan ketangguhan Pokémon mereka dalam duel PvP.Meskipun terlihat mudah, duel Pokémon di sini tetap membutuhkan taktik dalam mengatur strategi serta memilih Pokémon yang tepat. Acara ini juga dilihat sebagai cara mempopulerkan Pokémon Go sebagai bagian dari esports.“Dalam beberapa tahun terakhir, Pokémon Go mengalami perkembangan luar biasa. Awalnya hanya permainan sederhana menangkap Pokémon, sekarang game ini mencakup aspek PvP,” kata organizer turnamen Arcaviary, Kevin Aensland.“Sebagai komunitas kami dengan penuh semangat memberikan wadah inklusif kepada para Trainer untuk bermain secara kompetitif. Turnamen ini bukan hanya terbuka untuk anggota komunitas Bandung dan Yogyakarta, melainkan juga dari seluruh penjuru Indonesia,” tuturnya.Acara ini hanya mengundang 70 Trainer yang lolos babak kualifikasi sejak Januari lalu. Babak final ini menawarkan prize pool mencapai 10 juta rupiah, saldo GoPay, merchandise Pokémon, dan berbagai hadiah menarik lainnya.Niantic juga akan menggelar acara virtual tahunan terbesar yaitu Pokémon Go Fest: Global 2023 pada tanggal 26-27 Agustus. Keseran acara tersebut bisa diikuti dengan membeli tiketnya pada menu ‘Shop’ atau ‘Toko’ di aplikasi game Pokémon Go.