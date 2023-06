Konten Terbaru The Sims 4, Pemain Bisa Pelihara Kuda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: The Sims menjadi sebuah game yang legendaris untuk segmen life simulator. Belum lama ini, pihak The Sims mengonfirmasi bahwa para penggemar akan kedatangan kuda yang bisa digunakan, dan hal ini sendiri dikonfirmasi lewat akun Twitter resmi The Sims dengan memperlihatkan artwork untuk expansion terbaru mereka.Seperti yang kita tau, bahwa kuda sudah pernah muncul pada Sims 3 Pet’s Expansion, dan itu dirilis pada 1022 silam. Setelah itu, para pemain sudah tidak bisa memelihara kuda. Namun, belum lama ini The Sims memberikan sebuah isyarat bahwa kuda akan segera muncul di The Sims 4 melalui expansion yang bernama Take the reins.Hal ini dikutip dari gamespot yang menjelaskan bahwa para pemain akan segera kedatangan DLC terbaru dari The Sims. Namun, artwork tersebut sudah tidak bisa terlihat pada lama Steam, tetapi jangan khawatir karena pada platform Reddit yang mengumpulkan para komunitas The Sims memperlihatkan tangkapan gambar terkait DLC tersebut.Dilansir langsung dari Gamespot, DLC ini sangat mirip dengan Cats and Dogs Expansion Pack. Jadi, para pemain bisa membuat kuda atau bahkan mereka juga bisa membeli kuda untuk dikembangbiakan. Selain itu, para pemain juga bisa menolong kuda liar yang membutuhkan tempat tinggal.Bisa dikatakan, pada DLC terbaru ini mengajak para pemain untuk membangun peternakan sendiri. Jadi, pekerjaan akan semakin diperluas melalui DLC ini, dan para pemain akan mendapatkan banyak pilihan pekerjaan dalam dunia Sims.Trailer resmi untuk DLC tersebut akan segera tayang pada 22 Juni 2023. Jadi, ini menjadi salah satu DLC yang juga ditunggu-tunggu oleh para pemain Sims.Hadirnya DLC ini akan mengajak para pemain untuk memulai kehidupan baru mereka sebagai peternak dengan adanya kuda yang menemani mereka.