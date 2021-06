Game Star Wars Terbaru Garapan Ubisoft Terancam Bermasalah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Di awal tahun 2021 Ubisoft mengumumkan kemitraan dengan LucasFilm Games yang berada di bawah payung Disney untuk menggarap franchise game terbaru Star Wars. Meskipun belum ada rencana rilis namun tampaknya proses pembuatan game tersebut terancam bermasalah.Diketahui bahwa studio Massive Entertainment milik Ubisoft yang menggarap franchise The Division dipercayakan untuk mengerjakan game Star Wars tersebut. Kini diumumkan bahwa Managing Director Massive Entertainment, David Polfeldt bakal mengundurkan diri dari jabatannya.Di blog resmi Massive Entertainment disebutkan Polfeldt bakal mundur dari jabatannya pada 1 Juli 2021 dan mengambil libur enam bulan dan bakal kembali ke Ubisoft untuk mengisi jabatan strategis.Belum diketahui jabatan Ubisoft yang bakal diisi oleh Polfeldt. Ubisoft sendiri sepanjang tahun 2020 didera oleh beragam kasus pelecehan seksual yang dilakukan petinggi perusahaan. Hal ini membuat investor menuntut jajaran direksi Ubisoft melakukan perombakan dengan memecat mereka yang bermasalah.Polfeldt sendiri sudah menjabat posisi tadi selama 12 tahun setelah dipercayakan oleh Ubisoft. Dia bergabung ke studio Massive Entertainment pada tahun 2005. Dia juga ikut berkontribusi dalam kesuksesan beberapa game seperti The Division dan Avatar serta game engine Snowdrop, dan platform Ubisoft Connect.Star Wars yang akan digarap Ubisoft sendiri diklaim mengusung genre open-world. Kemungkinan game ini masih dalam tahap awal pembuatan, Ubisoft sendiri bakal menyiapkan seri terbaru game Avatar yang diadaptasi dari film James Cameron yaitu Avatar: Frontier of Pandora yang bakal dirilis khusus untuk PS5 dan Xbox Series X/S serta PC.Tentu saja kualitas game Star Wars terbaru ini akan sangat dinantikan karena Massive Entertainment bukan developer baru. Mereka adalah tim dibalik pembuatan Assassin's Creed Revelations, dan dua seri Tom Clancy's The Division.Game terbaru Star Wars akan menggunakan game engine yang sama dengan The Division 2 yaitu Snowdrop Engine. Jadi tidak heran apabila banyak gamer terutama penggemar Star Wars yang pernah mencicipi game Tom Clancy's The Division 2 untuk bisa menaruh ekspektasi tinggi.(MMI)