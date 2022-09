Bulan Depan, Game The Sims 4 Gratis Permanen di PC dan Konsol

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penggemar game The Sims baru saja mendapatkan kabar gembira dari EA alias Electronic Arts. Sang publisher game ini mengumumkan akan menyediakan game The Sims 4 secara gratis selamanya.EA mengumumkan bahwa sejak bulan Oktober mendatang game The Sims 4 versi base alias paket basic akan tersedia secara gratis untuk dimainkan di PC dan konsol. Tentu saja pemain yang ingin mendapatkan lebih banyak konten harus tetap membeli bundling atau expansion.Franchise game The Sims memang sangat legendaris. Meskipun dirilis pada tahun 2014 tapi The Sims 4 tetap menjadi favorit. Electronic Arts bersama Maxis sendiri hingga saat ini masih menggarap seri kelima tapi terus menyediakan banyak ekspansi.Model dengan merilis ekspansi tersebut sudah dilakukan sejak versi generasi pertama. Ekspansi ini menyediakan konten mulai dari fitur interaksi baru di dalamnya hingga outfit dan perabotan serta desain rumah yang baru berdasarkan tema ekspansi.Ketersediaan game The Sims 4 secara gratis selamanya diprediksi akan mendorong lonjakan pemain baru yang selama ini mungkin enggan membeli game tersebut. Kabarnya pihak Maxis masih akan terus menyediakan update konten atau ekspansi untuk meningkatkan gameplay di The Sims 4.EA sendiri akan menggelar acara bernama Behind The Sims Summit di tanggal 18 Oktober 2022. Kemungkinan di momen ini mereka juga akan memberikan bocoran pengerjaan game The Sims 5.The Sims menawarkan gameplay simulasi tidak hanya membangun dan mendesain rumah tapi membesarkan sosok manusia hingga berkeluarga. Di sini banyak elemen yang harus dibangun pemain mulai dari keterampilan, karir, hingga interaksi dengan pemain atau karakter The Sims yang lain.