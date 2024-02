Playstation State of Play Digelar 31 Januari 2024

Get ready for a new State of Play! https://t.co/KDyuY2Uvfq

Advertisement

Tune in on YouTube, Twitch, or TikTok this Wednesday at 2pm PT / 10pm GMT for 40 minutes covering 15+ games, including extended looks at Stellar Blade and Rise of the Ronin, plus more from talented game developers from… pic.twitter.com/MQg76iv8Tt — PlayStation (@PlayStation) January 29, 2024

(MMI)

Jakarta: Sony Playstation sudah mengumumkan bahwa pada 31 Januari 2024 akan menjadi hari untuk diselenggarakannya Playstation State of Play. Para penggemar bisa menonton melalui live streaming yang bisa disaksikan melalui Youtube.Pada gelaran ini, penggemar bisa mendapatkan segudang informasi, dan juga terdapat sekitar 15 game yang akan memeriahkan Playstation State of Play. Selain itu, penonton juga akan mendapatkan sedikit preview dari Stellar blade dan juga Rise of The Ronin, mengingat bahwa kedua game tersebut juga menjadi game yang cukup ditunggu oleh para gamer.Jika menarik kembali pada September 2023 lalu, Playstation State of Play berfokus dalam memamerkan game besutan Ubisoft, Avatar: Frontiers of Pandora. Kemudian, mereka juga memperlihatkan game indie favorit para gamer, Getting over it, dan juga Helldivers 2. Bahkan, mereka juga mulai memeriahkan game Final Fantasy 7 Rebirth, dan pastinya Marvel’s Spider-Man 2.Mengutip dari Gamespot, dikabarkan juga bahwa Sony sendiri sudah melakukan pengamatan dari Microsoft’s Developer Direct. Mengingat pada gelaran yang digelar oleh Microsoft, mereka menonjolkan game Indiana Jones besutan dari Bethesda, sehingga game tersebut akan menjadi game eksklusif untuk Xbox dan juga PC.Jadi, bisa disimpulkan bahwa Playstation State of Play menjadi ajang dari Playstation untuk memamerkan game-game yang akan segera dirilis, bahkan mereka juga akan memberikan informasi terkait game-game yang sedang mereka kembangkan atau mereka garap.Selain Youtube, para penonton juga bisa menyaksikan Playstation State of Play melalui live streaming yang dilakukan pada Tiktok dan juga Twitch. Maka dari itu, pilihan menonton bisa menjadi lebih banyak dan sesuai dengan selera para penggemar.