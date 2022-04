Ubisoft Bakal Rilis Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ubisoft akan membawa franchise game Tom Clancy’s Rainbow Six ke platform mobile alias smartphone. Game ini bakal mengusung model free-to-play alias gratis dan tersedia untuk Android maupun iOS.Game yang diberi nama Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile tersebut belum memiliki tanggal rilis, namun Ubisoft telah membuka registrasi untuk menyediakan kesempatan bagi sejumlah pendaftar merasakan tahap uji coba sebelum rilis.Mereka telah meluncurkan channel YouTube bernama Rainbow Six Mobile dan merilis video durasi 1 menit 35 detik yang menyajikan gameplay dari Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile. Kualitas grafisnya memang cukup mengagumkan untuk game mobile tapi harus dicatat bahwa ini masih tahap in-game cinematics.Tidak cuma itu, dokumentasi ini masih dalam tahap pre-alpha stage jadi masih ada kemungkinan gameplay akan berbeda atau berubah saat dirilis. Di video tersebut terlihat bahwa gameplay yang disajikan terinspirasi dari Tom Clancy’s Rainbow Six Siege.Gameplay Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile menyajikan tactical shooter 5v5, ada tim yang berperan sebagai attacker dan defender. Setiap karakter akan memiliki kemampuan dan gadget khusus, khas Rainbow Six Siege.Informasi resmi yang dirilis Ubisoft memang tidak berbeda dari pengamatan Medcom.id. Mereka bahkan berencana membawa sejumlah map ikonik dari game Rainbow Six Siege. Jadi jangan bayangkan mode shooter yang disajikan akan seperti Call of Duty Mobile maupun PUBG Mobile.Tentu saja momen ini akan menjadi pembuktian, di Indonesia game Rainbow Six Siege yang menawarkan tactical shooter tergolong kalah populer dari game dengan genre battle royale. Bagi Anda yang berminat menjadi pertama mencobanya bisa melakukan registrasi di situs rainbowsixmobile.com