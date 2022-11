Ada Mural Raksasa God of War Ragnarok di Taman Fatahillah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Di tanggal 9 November 2022 sekuel franchise God of War yaitu God of War Ragnarok resmi dirilis global. Peluncuran juga digelar oleh Sony Interactive Entertainment di Indonesia, tidak hanya dinikmati penggemarnya momen ini juga bisa disaksikan oleh masyarakat umum.Di area Taman Fatahilah kawasan Kota Tua Jakarta, akan berdiri sebuah instalasi seni raksasa berupa mural yang menampilkan karakter Kratos bersama sang anak, Atreus. Pameran ini bisa dinikmati oleh semua pengunjung area Kota Tua Jakarta.Sony Interactive Entertainment dalam menyiapkan momentum peluncuran game God of War Ragnarok menggandeng langsung seniman lokal asal Bandung yaitu Cep Toha. Pria kelahiran tahun 1989 ini memiliki prestasi di bidang seni yang cukup panjang.Cep Toha mulai melukis sejak tahun 2009 dan pernah empat tahun menekuni profesinya di perbatasan Yordania. Di tahun 2014 Toga bergabung merintis komunitas seni IMural. Sejumlah karya telah tembus acara pameran internasional.Mural God of War Ragnarok masih terinspirasi dari petualangan Kratos dan Atreus ke dunia Nine Realms di mitologi Nordik untuk mencari jawaban sebelum pasukan Asgardia memulai perang yang mengakhiri semesta yaitu Ragnarok.Toha menjelaskan bahwa mural yang dia buat menggunakan sejumlah elemen seperti Fibonacci dan motif dua dimensi khas Batik. Dia mengklaim karyanya tetap menyajikan cita rasa lokal sekaligus membangkitkan keseruan atas hadirnya game God of War Ragnarok.Game ini digarap oleh Santa Monica Studio dan dirilis sebagai game eksklusif Sony Interactive Entertainment. God of War Ragnarok hanya tersedia di PS4 dan PS5, kemungkinan juga akan hadir di PC seperti game eksklusif Sony yang lain.