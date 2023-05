Free Fire Umumkan Project Crimson, Lahirnya Karakter Jahat Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Garena di game Free Fire mengumumkan event terbaru yang akan sangat menarik. Mereka mengumumkan Project Crimson: The First Vengeance yang jadi momen lahirnya karakter jahat atau villain pertama di Free Fire.Event yang berlangsung pada tanggal 12-28 Mei 2023 akan memperkenalkan karakter bernama Orion, dia akan hadir dengan skill yang unik sehingga jadi karakter disegani. Di event ini juga akan hadir banyak konten baru untuk merayakan lahirnya Orion.Free Fire menyebut Orion memiliki karakter yang cukup gelap dan kompleks. Dia dikuasai oleh demons di dalam dirinya yang membuatnya selalu diselimuti amarah dan dendam. Di sini dikisahkan bahwa kedua orang tuanya wafat dalam kematian tragis.Orion akan bergabung dalam kelompok The Mambas untuk menuntaskan balas dendam atas kematian orang tuanya. Orion akan memiliki skill unik bernama Crimson Crush yang membuatnya invincible selama beberapa waktu.Karakter Orion bisa didapatkan dengan menyelesaikan misi di event Project Crimson. Gamer juga berkesempatan mendapatkan banyak hadiah lain berupa skin weapon dan lainnya.Momen kedatangan Orion dirayakan sangat meriah oleh Free Fire. Pada tanggal 20 Mei 2023 akan diluncurkan bundle Legendary Scorpio. Di sini berisi kostum bertema Scorpio yang juga tersedia dalam bentuk skin serta desain tiem in-game lainnya.Free Fire juga meluncurkan M1014 Scorpio Shatter, skin limited terbaru untuk Evo Gun yang didesain khusus untuk event Project Crimson. Senjata ini menawarkan berbagai fitur baru, mulai dari Final Shot dan efek reload.Senjata ini juga memiliki kemampuan custom yang membuat pemain bisa menukar atribut dan skill dengan Evo M1014 Green Flame Draco. Tidak hanya itu, Free Fire juga bakal merilis mini series “Orion, The First of Vengeance” yang bisa disaksikan di YouTube di tanggal yang sama.