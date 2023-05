Catat, Pokémon GO Gelar Community Day di 21 Kota Seluruh Indonesia!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Game Pokémon GO dari Niantic yang terkenal lewat teknologi AR (Augmented Reality) masih memiliki basis penggemar yang besar. Di bulan ini Niantic Inc akan menggelar acara offline Pokemon Go Community Day.Kabar baiknya, acara offline rutin tersebut akan berlangsung di 21 kota yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada Community Day, Niantic Inc akan menggelar event khusus yang tidak boleh dilewatkan penggemarnya.Peluang lebih besar untuk mendapatkan Pokémon langka hingga sejumlah item in-game yang bisa diperoleh dengan mudah dalam jumlah banyak serta gratis. Pokémon GO Community Day akan berlangsung pada 21 Mei 2023 pukul 14.00 hingga 17.00 waktu setempat serentak di 21 kota.Di kesempatan ini Pokémon Fennekin akan muncul sebagai salah satu Pokémon starter bertipe api dari daerah Kalos yang dapat berevolusi menjadi Braixen (tahap kedua) dan Delphox (tahap ketiga).Momen ini tentu saja tidak boleh dilewatkan, pemain atau Trainer harus menyiapkan Poke Ball dan Pinap Berry sebanyak mungkin untuk bekal menangkap Pokémon Fennekin. Tidak hanya itu Candy juga akan dibutuhkan untuk bisa langsung melakukan evolusi pada Pokémon ini.Di kesempatan ini pemain juga bisa mengumpulkan Lucky Egg dan Star Piece untuk meningkatkan XP dari Pokémon. Para kolektor juga berpeluang menangkan Shiny Fennekin berbekal Ultra Poke Ball dan Gold Razz Berry.Pokémon GO Community Day akan berlangsung di Ambon, Bandung, Banjarmasin, Batam, Bekasi, Cilegon, Denpasar, Jakarta, Makkasar, Malang, Manado, Palangka Raya, Pekanbaru, dan Rembang.Kemudian juga ada kota Rembang, Semarang, Solo, Surabaya, Tangerang, Yogyakarta, Tangerang, Medan, dan Bogor. Acara ini akan berlangsung di landmark atau pusat perbelanjaan di masing-masing kota.Pemain juga akan mendapatkan bonus item in-game seperti Special Field Research, Candy, Stardust, dan sticker yang didapatkan dari Pokestop serta Gym. Tersedia juga item in-game lain yaitu Lure Module dan Incense.Mereka yang ingin bergabung dalam acara Pokémon GO Community Day bisa lebih dulu membeli tiket harga Rp5.000 lewat fitur Shop di dalam game Pokémon GO mulai tanggal 17 Mei 2023.