The Settlers: New Allies Sudah Bisa Dimainkan di PC

Jakarta: Pertama kali rilis pada tahun 1993, game strategi garapan Ubisoft The Settlers kembali muncul dengan seri terbaru, The Settlers: New Allies. Game ini sudah tersedia di PC via Steam, Epic Games, dan Ubisoft Store. Untuk versi konsol Playstation, Xbox, dan Nintendo Switch baru tersedia pada 23 Maret.The Settlers: New Allies merupakan game versi modern yang mengajak pemain membangun infrastruktur dan meningkatkan populasi, sehingga akhirnya menjadi kerajaan. Pemain juga bisa berjelajah untuk mencari lahan yang berfungsi menjadi pemukiman dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Tidak lupa, pemain juga harus membangun kekuatan militer yang melindungi tanah milik pemain.Tidak lupa, pemain juga harus memperhatikan bagaimana alur laju dari perekonomian yang ada pada daerah pemukiman tersebut. Sehingga pemasukan yang ada membantu memperbesar wilayah kekuasaan sekaligus memperkuat lini pertahanan melalui militer yang sudah dibentuk.Game yang dikembangkan oleh Ubisoft Düsseldorf tersebut memberikan beberapa mode permainan. Terdapat 3 mode permainan yang sudah disediakan. Berikut adalah 3 mode permainan yang bisa dimainkan oleh pemain:1. Campaign Story, menceritakan sebuah kisah dari sebuah populasi yang bernama Elari yang terpaksa harus meninggalkan tanah kelahiran mereka agar menjamin kelangsungan hidup mereka. Selama petualangan tersebut berlangsung, orang-orang Elari akan merasakan tantangan yang akan menghambat mereka.2. Multiplayer Mode, para pemain bisa bermain game The Settlers: New Allies bersama dengan teman. Pemain bisa langsung melawan kerajaan yang telah dibentuk oleh pemain lainnya. Selain terdapat fitur Player vs Player, terdapat juga fitur Co-op agar pemain bisa menjalin kerja sama dengan pemain yang lain.3. Hardcore Mode, pada fitur ini, pemain akan diajak untuk menguji kemampuan dalam melakukan adaptasi serta membuat strategi yang tepat saat menghadapi AI yang sulit. Setiap tantangan akan selalu berbeda dan selalu berubah-ubah.Dalam pengembangan The Settlers: New Allies, Ubisoft menggunakan Snowdrop Engine. Mesin game ini akan memberikan lingkungan-lingkungan yang penuh dengan warna dan segala animasi yang diperlihatkan pada game tersebut akan sangat detail. Terdapat 13 peta yang tersedia dan siap untuk dimainkan saat waktu peluncuran.Layaknya pada game-game next gen, The Settlers: New Allies akan mempunya dua tipe game yang berbeda. Tipe pertama adalah tipe standar, dan tipe yang kedua adalah tipe Deluxe. Untuk tipe standar hanya akan berisi game, sedangkan untuk tipe deluxe akan berisikan Artbook Digital, dan beberapa soundtrack eksklusif, serta terdapat paket Explorer.Para gamer konsol tidak perlu khawatir karena The Settlers: New Allies akan segera hadir untuk pertama kalinya pada Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, dan Xbox One, serta Nintendo Switch. Pre-order versi konsol bisa dilakukan pada 15 Maret 2023 mendatang.