Pokémon Go Rilis Fitur Baru dan Gelar Community Day di Indonesia

Jakarta: Niantic Inc, pengembang game Pokémon Go mengumumkan hadirnya dua fitur terbaru di game mereka serta akan kembali menggelar acara komunitas atau Community Day di Indonesia.Dua fitur tersebut terdiri dari Rute dan Pameran PokéStop yang akan menambah kemudahan dan keseruan ketika bermain. Fitur Rute sebenarnya sudah dipamerkan pada bulan Juli lalu.Fitur tersebut menampilkan jalur yang dapat diikuti pemain Pokémon Go untuk berburu jenis Pokémon. Fitur Rute juga akan memberikan hadiah bonus bagi pemain yang menyelesaikan jalur tersebut.Pemain Pokémon Go juga akan mendapatkan lencana (badge) Rute. Fitur Rute juga bisa dikustomisasi sendiri oleh pemain jika lokasinya belum terdapat opsi jalur Rute. Niantic Inc menghadirkan fitur ini agar pemain juga bisa sambil berolahraga.Fitur kedua adalah Pameran PokéStop. Kini pemain yang menguasai PokéStop bisa memamerkan Pokémon terbaik mereka, atau bertarung dengan Pokémon milik pemain atau Trainer lain.Mereka yang berpartisipasi dalam duel di PokéStop akan mendapatkan banyak hadiah mulai dari Star Dust dan poin XP. Pemain yang berhasil menjadi Trainer terbaik di posisi tiga besar juga akan mendapatkan hadiah tambahan.Pokémon Go akan menggelar Community Day pada tanggal 23 September 2023. Acar ini aka n berlangsung mulai pukul 14.00 hingga 17.00 waktu setempat. Sama seperti sebelumnya, di acara ini akan tersedia khusus Pokémon langka yang bisa ditangkap.Community Day kali ini akan memberikan kesempatan untuk menangkap Pokémon Go bernama Grubbin dari jenis serangga. Pemain yang mendapatkannya juga bisa mengevolusi Grubbin menjadi Charjabug, dan Vikavolt.Pokémon Go Community Day akan berlangsung serentak pada 23 kota di Indonesia, lokasinya bisa dicek lewat media sosial mereka. Pemain yang ingin berpartisipasi cukup membeli tiket seharga Rp5.000 dari dalam aplikasi game mulai tanggal 19 September 2023.