Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Masuk Steam, Langsung Diskon

Jakarta: Game yang berjudul Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ini kini sudah hadir di Steam, dan harga yang dibanderol menjadi lebih murah. Game ini merupakan game hack and slash dan juga membawakan prequel dari cerita Final Fantasy.Pada awalnya memang game ini hanya exclusive ada pada platform Epic Games Store sejak Maret tahun lalu, tetapi sekarang bagi para pemain yang menggunakan Steam sudah bisa memainkan game ini dengan harga yang lebih murah.Saat game ini hadir pada platform Steam, dan diumumkan pada bulan lalu, game ini justru membuat heboh komunitas karena harga yang benar-benar dipotong. Awalnya, game ini dibanderol dengan harga USD60, kini game tersebut sudah bisa dimiliki secara permanen dengan harga hanya USD40 di Steam. Perlu diingat juga bahwa terdapat Launch Discount sebesar 10 persen yang bisa dinikmati oleh para pemain.Game ini menceritakan kisah Jack dan kedua temannya Jed dan Ash yang sangat ingin mengalahkan Chaos. Satu-satunya cara yang terpintas di pikiran mereka adalah dengan mengalahkan monster satu per satu.Semua itu bisa terjadi karena tanah Cornella sudah diselimuti oleh kegelapan dan Jack bersama kawannya berinisiatif untuk menghentikan kekuasaan dari kegelapan tersebut.Dalam bermain game ini, pemain bisa melakukan multiplayer bersama dua orang teman dan mengalahkan monster-monster yang menghadang. Selain itu, strategi pada game ini menjadi teman nomor satu yang bisa diandalkan. Walaupun game ini merupakan game yang tergolong hack and slash, tetapi kehadiran dari sebuah strategi akan sangat menguntungkan para pemainnya.Perlu diketahui juga, game ini juga akan mengajak para pemain untuk mengatur skill yang bisa dilakukan pada action abilities sehingga karakter yang digunakan menjadi lebih kuat dan mampu untuk mengalahkan para monster selama melakukan petualangan.Layaknya game action RPG, pemain harus meningkatkan level karakter sehingga menjadi lebih kuat, cara untuk meningkatkan hal itu adalah dengan mengalahkan monster yang akan memberikan karakter EXP untuk meningkatkan level.Game ini juga memungkinkan para pemain untuk melakukan crafting. Kegiatan ini adalah untuk melakukan upgrade terhadap peralatan atau perlengkapan yang mendukung petualangan yang dilakukan. Crafting bisa dilakukan ketika para pemain menemukan sumber daya setelah mengalahkan musuh atau melakukan eksplorasi ke wilayah-wilayah yang ada.Jadi, bisa dikatakan bahwa game ini memang mengajak para pemain untuk melakukan eksplorasi dan petualangan untuk meningkatkan kekuatan dari karakter. Selain itu, pemain juga diajak untuk membantu Jack, Jed, dan Ash untuk mengalahkan monster yang menyelimuti tanah Cornella dari kegelapan yang tercipta.Bagi para pemain yang ingin memainkan game Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin bisa dilakukan menggunakan Steam yang baru saja diluncurkan, atau dengan menggunakan platform Epic Games. Bagi para pemain konsol jangan khawatir, game ini juga bisa dimainkan menggunakan Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, dan Xbox Series X/S.