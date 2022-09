Game Kartu Magic: The Gathering Rilis Tema Baru, Dominaria United

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Wizard of the Coast pencipta game kartu legendaris dunia yaitu Magic: The Gathering telah merilis seri tema terbaru yang masih berkaitan dengan saga multiverse dari franchise ini. Seri tersebut bernama Dominaria United yang mengisahkan pertarungan antara pahlawan dan kejahatan.Seri Dominaria United hadir bertepatan dengan perayaan ke-30 tahun Magic: The Gathering. Di sini dirilis koleksi yang terdiri dari 281 kartu dan hadir di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, serta Filipina.Dominaria United menceritakan ancaman kiamat yang datang bersama invasi musuh lama, pasukan Phyrexian pimpinan Praetor Sheoldred. Di momen ini sejumlah karakter Planeswalker kembali hadir seperti Karn, Ajani Goldmane, Liliana Vess, dan Jaya Ballard.Di kesempatan ini Magic: The Gathering kembali menghadirkan set Jumpstart sebagai booster packs. Jumpstart menyediakan metode menarik dalam membangun deck secara cepat dengan menyediakan spells yang bisa dilancarkan sejak awal permainan.Di setiap pack Magic: The Gathering seri Dominaria United menampilkan 10 tema unik dari dunia Dominaria dan 20 kartu yang dapat digabungkan langsung dengan booster Jumpstart.Perayaan ke-30 tahun juga diramaikan dengan kehadiran tema Lost Legends yang menawarkan kilas balik ke masa awal Magic. Tersedia kartu yang ditarik langsung dari set “Legends 1994”.Wizard of the Coast menyiapkan 240 kartu kategori rare yang bisa diperebutkan, mulai dari Elder Dragon Nicol Bolas hingga The Classic Moat. Di seri Dominaria United juga dirilis kartu dengan gaya visual Stained Glass untuk jenis Full Art Lands.