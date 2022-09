Game Cyberpunk 2077 Sukses Besar Salip The Witcher 3, Berkat Serial Netflix

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: CD Projekt Red kembali merasakan efek positif yang sama seperti ketika Netflix merilis serial live-action adaptasi francise The Witcher. Apabila saat itu game lawas The Witcher 3: Wild Hunt buatan mereka kembali ramai dimainkan kini giliran Cyberpunk 2077.Cyberpunk 2077 yang dirilis pada Desember 2020 dengan banyak masalah akibat bug dan kualitas tak sesuai janji minggu lalu berhasil mencatat lonjakan jumlah pemain yang signifkan.Momentum ini diprediksi akibat perilisan serial animasi Cyberpunk: Edgerunners di Netflix. Anime ini digarap oleh studio Trigger yang terkenal lewat serial anime Kill La Kill dan The Little Witch Academia.Di awal minggu ini, berbagai sumber melaporkan bahwa game Cyberpunk 2077 berhasil mencatatkan prestasi dengan jumlah daily concurrent player atau jumlah pemain yang bermain di periode waktu bersamaan, angkanya mencapai sekitar satu juta pemain.Rekor ini menarik perhatian karena untuk sebuah game yang sudah dirilis dua tahun lalu ini adalah momen ajaib, sama seperti The Witcher 3 Wild Hunt ketika serial Netflix dirilis.Terbaru, Cyberpunk 2077 dilaporkan berhasil mencatatkan rekor All Time Steam peak Concurrent Player, yaitu angka concurrent player sejak game tersebut dirilis di Steam.Dikutip dari situs WCCF Tech, Cyberpunk 2077 berhasil mencatat rekor sebanyak 104.827 pemain sejak dua tahun dirilis sementara The Witcher 3: Wild Hunt hanya 103.329 pemain di periode tiga tahun.Di tanggal 25 September 2022, game Cyberpunk 2077 berhasil mengisi posisi pertama alias tertinggi untuk game terlaris di Steam untuk region Amerika. Mereka berhasil mengalahkan game seperti Call of Duty Modern Warfare II yang baru akan dirilis.Bagi kamu yang belum menonton, serial anime Cyberpunk: Edgerunners tersedia di Netlifx dengan total 10 episode. Di sini dikisahkan perjuangan David dari anak yatim piatu sebagai mercenary paling disegani di kota Night City, semua elemen dari game Cyberpunk 2077 bisa dijumpai di dalamnya.