Lokapala: Saga of The Six Realms Rilis Karakter Baru, Guning

Jakarta: Game genre MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) buatan lokal yaitu Lokapala: Saga of The Six Realms karya Anantarupa Studios mengumumkan kehadiran karakter baru bernama Guning.Karakter ini masih tetap terinspirasi dari tokoh penting dalam sejarah budaya Indonesia, Gunning disebut sebagai adaptasi sosok Kapiten Sepanjang (Gu) dan Mas Garendi (Ning). Keduanya disebut menjadi tokoh penting yang memimpin pasukan Tionghoa serta Jawa melawan VOC.Keduanya muncul dalam peristiwa Geger Pecinan, saat perlawanan warga Tionghoa dan pribumi (Jawa) terhadap pihak kolonial karena telah melakukan pembantaian etnis Tionghoa pada tahun 1470 silam.“Sebagai sebuah game karya anak bangsa, Lokapala: Saga Of The Six Realms selalu berupaya untuk menghadirkan dan memperkenalkan budaya Nusantara lebih banyak kepada masyarakat Indonesia, khususnya gamer,” tutur Direktur Utama Melon Indonesia, Aris Sudewo, yang menjadi publisher game tersebut.“Melalui kehadiran Guning, kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat kembali peran penting sosok Kapiten Sepanjang dan Mas Garendi dalam melawan penjajahan di Indonesia pada saat itu,” sambungnya.Sama seperti karakter atau Ksatriya di dalam game Lokapala, sosok Guning memiliki tiga skil aktif dan satu skill pasif. Pertama ada skill aktif ‘Ancient Arhat’ berupa physical damage dalam bentuk serangan ke depan berjarak 180 derajat. Damage yang dihasilkan mencapai 250 hingga 500 poin.Skill aktif kedua adalah ‘Raging White Crane’ yang memadukan mobility, physical damage, dan knock back. Karakter Guning akan menyerang ke depan dengan damage 200 hingga 300poin dan menghasilkan efek knock back dengan physical damage 200 hingga 300 poin.Skil aktif ketiga Guning adalah ‘Converging Valor” yang merupakan cleanser atau buff. Guning mengumpulkan kekuatannya bersama-sama sehingga bisa terlepas dari CC. Skill ini masih bisa digunakan bahkan ketika terkena CC.Guning mendapatkan imun dari efek CC selama 5 detik dan mendapatkan tambahan attack damage 150 hingga 250 dan movement speed meningkat 20 persen salam lima detik. Saat menggunakan skill ini, skill passive otomatis berjalan dan menambahkan damage reduction menjadi 25 persen.Di skill pasif ada ‘Kompeni’s Foe” yang membuat Guning memiliki efek damage reduction sebanyak 15 persen salama tidak diserang musuh. Apabila diserang maka efek damage reduction berlangsung selama lima detik.“Kehadiran Guning akan menambah panjang daftar Ksatriya dalam game Lokapala: Saga Of The Six Realms yang tentunya akan memberikan lebih banyak pilihan karakter dan nilai tambah kepada pemainnya. Ke depan, Lokapala akan ada lebih banyak lagi Ksatriya yang hadir yang tentu saja memiliki kaitannya dengan budaya Nusantara,” jelas Aris.