Game Eksklusif PS4 Days Gone Segera Tersedia di PC

Jakarta: Bend Studio mengumumkan game survival horror terbaru karyanya bertajuk Days Gone akan tersedia pada platform PC. Sebelumnya, game ini hanya dapat dimainkan di konsol game Sony PlayStation 4 (PS4) saja.Mengutip GQ, informasi ini disampaikan oleh studio game asal Amerika Serikat (AS) tersebut via unggahan di jejaring sosial Twitter. Berdasarkan cuitan akun @BendStudio ini, Days Gone akan tersedia di platform PC sekitar bulan Maret hingga Mei tahun 2021.Namun belum tersedia informasi terkait dengan tanggal pasti ketersediaan game tersebut di platform PC, serta banderol harga game ini. Saat telah tersedia, Game Days Gone akan dapat dibeli melalui platform distribusi game PC Steam dan Epic Games Store.Kedua platform toko digital tersebut juga menampilkan informasi terkait dengan standar spesifikasi PC yang kompatibel dengan game ini. Kehadiran game Days Gone di PC selaras dengan janji Sony yang diungkapkannya beberapa waktu lalu.Kala itu, Sony berjanji akan lebih banyak menghadirkan game eksklusif konsol game karyanya di platform PC. Dengan cara ini, Sony bertujuan untuk menangkap peluang dalam merangkul basis pemain lebih besar dari game populer di luar PlayStation.Dengan demikian, game terbaik PS4 akan dikenal oleh lebih banyak pemain dan penggemar baru secara lebih luas. Sayangnya, target tersebut juga berbanding lurus dengan peningkatan biaya pembuatan game.Karenanya, Sony dilaporkan mencari cara lain untuk meningkatkan pendapatan di luar ekosistem game. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan izin pada game eksklusif untuk dapat dimainkan di platform selain PlayStation.Sementara itu sebelum Days Gone, Sony meluncurkan sejumlah game eksklusif PS4 lain yang dapat dimainkan di platform PC pada beberapa waktu lalu. Game tersebut termasuk Horizon Zero Dawn, Detroit: Become Human, Death Stranding, Heavy Rain, dan Beyond: Two Souls.(MMI)