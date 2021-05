Rilis 7 Oktober, Far Cry 6 Janjikan Gameplay Lebih Menarik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kemarin Ubisoft resmi membagikan video gameplay trailer dari Far Cry 6. Seri terbaru dari franchise jagoan mereka ini juga ikut mendapatkan tanggal rilis yaitu tanggal 7 Oktober 2021 yang bakal tersedia di semua platform termasuk generasi terbaru terkecuali Nintendo Switch.Potongan cerita yang disajikan di video trailer gameplay Far Cry 6 masih sama seperti teaser sebelumnya. Di sini pemain akan memerankan karakter protagonis yaitu Dani Rojas yang jenis kelaminnya bisa dipilih, perempuan atau pria.Dani Rojas adalah mantan anggota militer Yara, sebuah negara di kawasan iklim tropis yang eksotis dengan latar serupa Amerika Latin. Di sini pemain akan memimpin pemberontakan terhadap pemerintah berkuasa yaitu Anton Castillo.Tidak diungkapkan alasan Anton dianggap sebagai tiran termasuk peran sang anak yaitu Diego Castillo. Dani Rojas akan memimpin pemberontak gerilyawan bernama Libertad menggunakan beragam senjata unik buatan Juan Cortez, mantan anggota mata-mata Uni Soviet, KGB.Ada beberapa bocoran yang diungkapkan di video trailer gameplay. Pemain masih akan diberikan gameplay dengan pilihan untuk melawan musuh atau menyelesaikan misi secara senyap (stealth) atau frontal menggunakan beragam senjata.Misi bisa diselesaikan dengan beragam cara, menyadap informasi musuh, menyuap musuh, atau menggunakan jalur rahasia yang dibangun gerilyawan terdahulu.Ubisoft menjanjikan senjata di Far Cry 6 akan baru dan unik. Di sini beragam senjata baru dipamerkan dengan konsep mengandalkan sumber daya yang ada. Sekilas hal ini memang mirip dengan Far Cry New Dawn yang merupakan sekuel dari Far Cry 5.Far Cry 6 juga disebut akan mendukung mode solo maupun two co-op player untuk menyelesaikan misi utama. Hal ini cukup menarik melihat trailer game Far Cry 6 yang seperti menunjukan kita akan berperang melawan pasukan rezim Castillo di Yara sendirian.(MMI)