PUBG Mobile Bawa Rich Brian ke Event PPKM

Cahyandaru Kuncorojati • 31 Juli 2021 11:22









Jakarta: PUBG Mobile mengajak semua gamer dan penggemar Rich Brian untuk tetap terhibur di tengah masa PPKM melalui PPKM-nya sendiri yaitu “Pemain PUBGM Kembali Merapat”.



Melalui kolaborasi PUBG Mobile x Rich Brian, mereka mengklaim ingin memberikan sentuhan #IndoPride bagi para pemain di Indonesia. Pemilihan Brian yang merupakan rapper internasional asal Indonesia sekaligus menunjukan cara PUBG Mobile untuk bisa lebih dekat dengan komunitas di Indonesia.



Dalam kolaborasi ini Brian juga mengungkapkan perasaannya serta memberikan pesan spesial kepada para pejuang Chicken Dinner.



“Kolaborasi outfit terbaruku dengan PUBG Mobile telah hadir dan tersedia di dalam game. Jangan lupa untuk mengikuti in-game event Catch Me If You Can, dimana kalian bisa mendapatkan berbagai macam hadiah termasuk freestyle rap outfit-ku! Jangan sampai ketinggalan karena ini terbatas. Be ready to play with my style and stay safe,” jelas Rich Brian.



Dalam set exclusive ini, Brian menyumbangkan suaranya dalam bentuk voice pack dan juga kemiripannya sebagai karakter dalam game PUBG Mobile. Tidak hanya detail desain dan visual yang mendekati aslinya, karakter Brian dalam game juga bisa melakukan dance ikoniknya.



Dengan set ini, pemain dapat terjun ke dalam permainan sebagai Rich Brian. Untuk gamer yang belum mendapatkan set Rich Brian tersebut, PUBG Mobile telah mengumumkan perpanjangan hingga 5 Agustus 2021.



(MMI)