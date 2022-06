Update Game Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim Bawa Class Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: VNG Games developer game Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim yang telah hadir di Indonesia sejak bulan April lalu mengumumkan update terkini yang membawa konten terbaru sekaligus paling menarik bagi pemain.Setelah membuka masa open beta test sejak 6 Mei 2022 game Ys 6 Mobile diklaim telah dimainkan begitu banyak gamer di Indonesia terutama yang menggemari genre anime game RPG.Apabila di awal kehadirannya game Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim hanya menyediakan empat class character yaitu Warrior, Ranger, mage, dan Assassin. Kini di update terbaru hadir satu class lagi yakni Samurai.Tentu saja kehadiran class terbaru untuk karakter game Ys 6 Mobile akan menyajikan warna baru dan petualangan lebih seru dengan keunikan masing-masing character class. Samurai Class di sini tampil sebagai karakter gadis berpakaian serba pink dengan senjata katana.Samurai Class di Ys 6 Mobile menawarkan karakter dengan kemampuan tanker dan serangan DPS.Gaya serangan jarak dekat atau melee dengan kecepatan tinggi menawarkan pilihan terbaik bagi pemain yang gemar bertarung secara sendiri atau solo.“Game MMORPG ini semakin digemari para kalangan penikmat game dan anime dengan adanya tambahan Class baru, yaitu Samurai Class. Dengan penampilan karakter yang imut dan menawan, serta memiliki skill yang tidak kalah tangguh, Samurai Class ini kian menjadi salah satu Class yang akan banyak digemari oleh para gamers,” tutur Product Operation Lead VNG, Jhonsen Liem.Tidak hanya karakter, game Ys 6 Mobile: The Ark of Napishtim juga menambahkan server baru untuk dipilih. Di sini ada Server Samurai dan bagi pemain yang memilihnya serta membuat karakter dengan class Samurai akan berkesempatan mendapatkan gelar eksklusif sekaligus reward berdasarkan.Pemain tersebut cukup berlomba untuk berada di posisi top player setiap bulan. Jhonsen juga menjanjikan game Ys 6 Mobile akan menghadirkan event eksklusif selama periode perkenalan Samurai Class.