Bandai Namco Siapkan Beberapa DLC untuk Park Beyond

Jakarta: Bandai Namco melakukan kerja sama dengan Mod.io untuk game terbaru mereka, Park Beyond. Bersama dengan Limbic Entertainment, Bandai Namco menunjuk Mod.io untuk menawarkan para pemain cross-platform user-generated content (UGC).Mod.io akan melakukan debut dalam Park Beyond pada Agustus 2023 mendatang. Secara sederhana, Mod.io sendiri sudah memberikan UGC kepada lebih dari 150 game, serta mereka sudah memberikan banyak konten kepada para pemain PC dan konsol. Kini, giliran para pemain Park Beyond untuk merasakan kreasi dari Mod.io.Selain itu, para pemain juga dimungkinkan untuk melakukan pengunduhan atau membagikan beberapa hasil kreativitas mereka melalui impossify.com. Bandai Namco menginformasikan bahwa semua fitur dari Mod.io akan segera diimplementasikan dalam game Park Beyond mulai Agustus mendatang.Para calon pemain wajib mengetahui bahwa tim dari pengembang game Park Beyond juga akan memberikan berbagai konten menarik dari DLC yang bisa dinikmati para pemain. DLC sendiri bisa diunduh atau dinikmati jika para pemain memang mengaktifkan Season Pass mereka, tetapi mereka juga akan memberikan DLC gratis saat perilisan mereka dimulai.Mulai Agustus, para pemain dimungkinkan untuk mendapatkan beberapa tema baru yang akan menghiasi taman bermain mereka. Selain dari itu, para pemain juga akan mendapatkan lebih dari 3 entertainers baru yang akan membuat taman bermain mereka menjadi lebih seru, serta hadirnya 50 lebih item untuk menghiasi pemandangan.Masuk September, para pemain juga akan mendapatkan beberapa modul baru untuk pembuatan roller coaster mereka, dan mereka juga akan mendapatkan beberapa tantangan yang bisa diselesaikan oleh para pemain. Tantangan yang hadir pastinya akan memberikan pemain hadiah-hadiah unik yang bisa dinikmati.Bandai Namco dengan Limbic Entertainment menjamin bahwa para pemain mampu untuk menghabiskan waktu berjam-jam dalam bermain game Park Beyond. Karena memang Bandai Namco sendiri mengatakan bahwa game ini memang sangat mengandalkan kreativitas dalam membuat taman bermain terbaik yang pernah ada.Perlu diingat, tepat pada 7 Juni mendatang, maka para pemain sudah bisa melakukan Open Beta dan mencicipi game terbaru dari Bandai Namco. Ini bisa menjadi kesempatan para pemain untuk mencoba membuat taman bermain sebelum game finalnya rilis.Bagi para pemain yang ingin memainkan game Park Beyond dan membuat taman bermain impian, maka mereka bisa menggunakan platform Playstation 5, Xbox Series X/S, dan PC.Bagi mereka yang sudah melakukan pre-order maka para pemain akan mendapatkan pack dengan nuansa Pac-Man, pack tersebut merupakan pack eksklusif dan hanya bisa didapatkan bagi mereka yang melakukan pre-order.