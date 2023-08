The Walking Dead: Destinies Ajak Pemain Buat Ulang Cerita di PS5

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Siapa yang tidak yang tidak mengenal The Walking Dead? Salah satu serial televisi asal Amerika Serikat yang sudah dirilis sejak 2010 silam. Keberhasilan pada TV Show mereka membuat beberapa pengembang game yang ingin mengadopsi cerita The Walking Dead menjadi sebuah game yang bisa dimainkan.Sebelumnya The Walking Dead sudah memiliki beberapa judul game, dari mobile hingga PC dan Playstation. Beredar informasi bahwa akan segera rilis game The Walking Dead: Destinies yang merupakan game terbaru dan membawa universe dari TWD tersebut.Tidak hanya itu, dilansir dari Push Square, game tersebut memberikan para pemain untuk bisa memberikan keputusan dan merubah segala cerita yang sudah dikemas oleh Robert Kirkman, Sutradara The Walking Dead. Konsep tersebut menjadi sebuah selling point yang diberikan kepada para pemain.Salah satu hal yang spesial adalah para pemain juga akan disuguhkan oleh karakter yang ada dalam serial televisi. Mulai dari Daryl, Rick, Neegan, hingga Glenn akan memeriahkan game tersebut.Kini, para pemain sudah bisa menikmati trailer perdana dari The Walking Dead: Destinies melalui Youtube. Para pemain akan bisa melihat grafis yang diberikan, dan banyak yang mengatakan bahwa game ini menjadi salah satu game yang cukup menjanjikan.Mengapa para calon pemain bisa mengatakan hal tersebut? Dikarenakan game ini mempunyai konsep yang unik, dan tidak sedikit dari para penggemar The Walking Dead ingin menjajal game tersebut dan mengeksplorasi cerita yang bisa saja terjadi jika beberapa point diubah sedikit.Melalui game ini, para pemain akan diajak mencari jalan cerita baru, dan pastinya ending yang berbeda-beda. Bisa dikatakan, game ini mempunyai konsep yang mirip dengan game Detroit Become Human. Jadi, para pemain akan mendapatkan alur cerita yang berbeda setiap mereka memilih keputusan yang berbeda.Game ini akan segera bisa dimainkan menggunakan platform Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, dan juga Nintendo Switch. Lalu, untuk tanggal rilis belum dikonfirmasi oleh Flux Games, sehingga para pemain diharapkan untuk bersabar menunggu update selanjutnya.