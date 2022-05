Call of Duty Modern Warfare 2 Bersiap 28 Oktober 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penantian penggemar franchise Call of Duty terutama seri remake Modern Warfare. Kini Activision Blizzard resmi membuat pengumuman bahwa sekuel game tersebut yaitu Call of Duty Modern Warfare 2 akan dirilis pada tahun ini.Di informasi yang diterima Medcom.id, Call of Duty (COD) Modern Warfare 2 versi remake akan diluncurkan pada 28 Oktober 2022. Sayangnya, dalam informasi resmi ini sama sekali tidak ada teaser atau bocoran mengenai narasi atau latar belakang cerita yang bakal disajikan.Rumor yang beredar sebelumnya menyebutkan bahwa Call of Duty Modern Warfare 2 versi ini akan menyajikan pertempuran pasukan elit ikonik yaitu Task Force 141 dengan kelompok kartel Amerika Latin. Hal ini berbeda dari versi orisinal yang dirilis pada 2009.Saat pengumuman ini dibuat, akun media sosial Call of Duty, termasuk Instagram, mengunggah foto ilustrasi yang menampilkan wajah dari anggota utama Task Force 141. Tampil Captain John Price, John Soap MacTavish, Simon Ghost Riley, Kyle Gaz Garrick.Namun hal yang membuat rumor tersebut cukup bisa diterima adalah di sini juga tampil wajah dari karakter baru bernama Alejandro Vargas yang disebut sebagai kolonel dari pasukan elit Meksiko.Belum diketahui, apabila cerita tersebut benar maka akan sejalan dengan alur cerita dari Call of Duty Modern Warfare 2 orisinal atau tidak. Di versi orisinal tahun 2009 mereka berhadapan dengan antagonis baru yaitu Vladimir Makarov dan General Shepherd.Di versi tersebut gamer Call of Duty Modern Warfare bakal disajikan pengalaman pahit karena harus melihat karakter favorit mereka yaitu Ghost dan Gary Roach Sanderson tewas dikhianati oleh aliansi Task Force 141.Sebelumnya diberitakan bahwa game Call of Duty Vanguard ternyata tidak mendapatkan respon positif yang memuaskan. Pihak Activision Blizzard meyakini bahwa tema latar Perang Dunia II yang diadopsi di game tersebut sudah membosankan bagi penggemar game first person shooter.