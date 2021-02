Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Today, we are thrilled to confirm that were will be additional content for The Division 2 released later this year! pic.twitter.com/LRlTwVZEtp — The Division 2 (@TheDivisionGame) February 12, 2021

Jakarta: Gamer penggemar seri Tom Clancy's The Division 2 dari Ubisoft bakal masih dibuat betah untuk memainkannya di tengah beragam game terbaru. Ubisoft menyatakan masih akan menyediakan dukungan untuk game tersebut.Hal ini disampaikan langsung oleh Ubisoft lewat akun Twitter resmi @TheDivisionGame yang menyatakan akan segera merilis konten terbaru untuk tahun ini. Tom Clancy's The Division 2 sendiri dirilis pada Maret 2019 yang artinya sudah hampir memasuki usia dua tahun."Kami mendengar percakapan yang beredar dan kami paham kalian sangat menantikan kabar dari The Division 2. Kami dengan bangga memastikan akan ada konten tambahan di The Division yang akan dirilis tahun ini!" tulis akun Twitter tersebut.Tim pengembangan game The Division 2 mengklaim saat ini mereka sudah mengerjakan konten baru yang akan dirilis ke game tersebut namun belum mau membagikan detailnya."Di kesempatan ini kami juga ingin memberikan update ke permasalahan yang muncul di game. Investigasi permasalahan crash menjadi prioritas saat ini dan kami segera menemukan perbaikannya untuk di PlayStation 5," tulis pihak Ubisoft.Beberapa waktu lalu game ini menjadi pembicaraan di kalangan gamer PlayStation 5 atau PS5 karena sebuah crash yang cukup mengganggu. Makanya banyak gamer yang mempertanyakan nasib dari game Tom Clancy's The Division 2.Hal ini tidak aneh mengingat usia game yang sudah memasuki dua tahun. Developer game ini yaitu Massive Entertainment sendiri sudah menerima proyek baru yaitu menggarap game Star Wars terbaru hasil kerja sama Ubisoft dan Lucasfilm Games.(MMI)