TLOU Part II Dikabarkan Mendapat Jatah Rilis Ulang

Jakarta: Game besutan Naughty Dog, The Last Of Us Part II dikabarkan bahwa mereka akan melakukan rilis ulang. Hal ini diketahui bahwa game tersebut memang diperuntukkan bagi para pemain PS4, sedangkan untuk platform PS5 tidak mendapatkan versinya.The Last Of Us menjadi sebuah seri yang memang berbekas di hati para pemain dan penggemar. Dari alur cerita yang dibawakan, mulai dari kisah Joel hingga Ellie. Para pemain merasakan banyak emosi yang tercipta, ditambah juga game tersebut menjadi salah satu game dengan grafis yang mampu untuk memanjakan mata.Dilansir dari Gaming Bible, TLOU Part II akan mendapatkan jatah rilis ulang, sehingga para pemain yang bermain menggunakan PS5 akan mendapatkan potensi penuh dari game tersebut. Jadi, mereka bisa menikmati kemampuan dari PS5 dalam segi grafis dan detail yang lebih maksimal dibanding dari versi PS4.Gustavo Santaolalla, Music Composer The Last Of Us mengatakan bahwa game TLOU Part II akan segera datang sebagai game edisi terbaru. Jadi, para pemain sudah dipastikan akan mendapatkan game The Last Of Us Part II edisi terbaru, yakni khusus PS5.Namun, kini para penggemar memang harus menunggu kabar resmi dari pihak Naughty Dog terkait game baru tersebut. Karena memang dari pihak developer sendiri mereka belum memberikan informasi apapun terkait TLOU Part II yang akan segera dirilis ulang.Bagi para pemain yang ingin memainkan game TLOU Part I maka bisa menggunakan platform PC, PS4, dan PS5. Sedangkan untuk TLOU Part II hanya bisa menggunakan platform Playstation 5.