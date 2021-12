Nostalgia Luar Biasa di The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

JUDUL: The Elder Scrolls V: Skryim Anniversary Edition PLATFORM: PS4/PS5, Xbox One/Xbox Series X/S, PC DEVELOPER: Bethesda Game Studios PUBLISHER: Bethesda Softworks TANGGAL RILIS: 11 November 2021 GENRE: Action RPG

8.8 The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Plus Performa grafis

Konten sudah lengkap

Keseruan tetap sama Minus Sistem mekanik pertarungan

(MMI)

Jakarta: Jika mendengar nama Bethesda, banyak gamer yang akan teringat dengan setidaknya dua franchise terkenal: The Elder Scrolls dan Fallout.Untuk TES sendiri, mereka belum lama ini meluncurkan The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. Bisa dibilang ini merupakan jawaban sementara untuk mereka yang telah menunggu seri keenam, yang telah diumumkan pengembangannya tiga tahun silam.The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition hadir dengan peningkatan performa grafis dan semua DLC yang telah dirilis.Kami bisa mengatakan bahwa ia cocok untuk gamer yang baru mencoba seri TES. Bagaimana dengan gamer lama yang telah meluangkan waktu ratusan jam demi menamatkan semua quest di seri aslinya? Berikut impresi Medcom.id.Seperti yang sudah dijelaskan, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition menghadirkan cerita dan tampilan antarmuka yang sama persis dengan versi aslinya.Ini juga berlaku untuk jalan cerita yang diusung, dari takdir pemain yang tampaknya tak bagus di awal permainan, hingga menjadi seorang Dragonborn yang diharapkan oleh banyak orang Skyrim.Sebagai pengingat, Skyrim merupakan wilayah di utara Tamriel, dengan bangsa Nord sebagai penghuni utama. Karakteristik wilayah ini adalah mayoritas terdiri dari pegunungan bersalju, sehingga memberikan kesan berbeda dengan TES IV: Oblivion. Satu hal yang menarik adalah kehadiran naga yang punya peran penting sepanjang petualangan Anda.Saya sendiri telah memainkan versi aslinya, dengan waktu bermain total 40 jam. Versi edisi khusus kali ini ternyata tetap membuat saya penasaran. Oleh karena itu, ketika mulai memainkannya, saya sambil mengingat kembali quest mana saja yang sudah pernah saya mainkan.Sebenarnya, saya tidak mengingatnya dengan jelas karena sudah cukup lama, hampir delapan tahun lalu. Di sisi lain, ini memberikan saya peluang untuk mencoba sesuatu yang berbeda terhadap game ini.The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition menyajikan jalan cerita yang sebenarnya cukup kompleks, tetapi berhasil diramu dengan apik. Pemain yang pada awalnya punya nasib kurang baik, kini menjadi seseorang yang dicari oleh semua pihak.Selain cerita utama, pemain juga akan menemui banyak sekali side quest, yang seringkali bisa membuat pemain teralihkan dari misi utama menjadi seorang Dragonborn. Tak lupa juga dengan keputusan pemain yang tak selalu pada satu pilihan. Pemain bisa saja menyelesaikan satu quest dengan cara yang tepat, atau berakhir dengan nasib buruk terhadap semua NPC yang terlibat.Menjadi seorang Dragonborn tidaklah mudah. Begitu diketahui banyak orang, Anda akan menjadi pemain yang diandalkan banyak pihak. Ini akan membuat Anda seringkali harus mendukung salah satu pihak. Terkadang Anda ingin bisa menyenangkan semua orang.Kenyataannya, hal itu tidak akan pernah terjadi. Salah satu buktinya ada dalam satu misi yang membuat Anda memihak Empire atau kelompok pemberontak yang dipimpin Ulfric Stormcloak. Di saat yang sama, Anda juga harus berhadapan dengan fenomena hidupnya kembali para naga yang seharusnya sudah punah ribuan tahun lalu. Caranya adalah dengan mendalami ilmu dan raungan naga, atau yang mereka sebut Thu’um.Mungkin terkesan cukup banyak yang harus Anda jalani dalam game ini, oleh karena itu ada banyak kegiatan yang bisa dihitung sebagai relaksasi, seperti memiliki rumah dan pengawal. Anda juga bisa mengadopsi anak, dengan syarat memiliki rumah yang cukup besar dengan dua tempat tidur tambahan untuk mereka. Tak hanya pada satu lokasi, ada beberapa rumah yang bisa pemain miliki dengan menjalankan misi tertentu, atau membeli langsung dari pimpinan atau raja kecil di setiap kota.Sebagai game yang punya unsur RPG, skill tree merupakan salah satu fitur favorit gamer. The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition menyediakan skill tree yang sangat luas, tanpa membatasi kelas karakter tertentu. Anda pada awalnya bertekad membangun karakter yang fokus pada pertarungan jarak dekat.Namun, di tengah perjalanan, baru disadari bahwa serangan magic jarak jauh punya daya rusak yang lebih hebat. Hal ini tidak masalah salah karena Anda bisa mengakses skill tree magic tersebut. Selain itu Anda juga bisa belajar menguasai keahlian tertentu secara cepat dengan membaca buku yang bisa Anda temui di berbagai lokasi.Jangan lupa juga untuk menimbun pundi-pundi uang dengan menjual barang hasil rampasan musuh yang telah kalah, atau harta karun lain ketika menjelajah gua atau bangunan misterius. Petualangan juga akan semakin panjang berkat semua DLC yang sudah disisipkan menyediakan berbagai cerita dan wilayah baru yang akan membuat penasaran.Tampilan grafis The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition menyematkan berbagai peningkatan yang mungkin tak begitu signifikan dibanding game lain versi remastered. Ia bisa dibilang sebagai versi remake yang sukses, berkat penambahan berbagai detail objek yang membuat dunia permainan lebih hidup.Kualitas grafis yang ditingkatkan ini juga dibungkus dengan performa yang tepat, sehingga juga jika Anda memainkannya di PC dan menggunakan kartu grafis generasi terkini atau tahun lalu, kecepatan frame per detik akan terasa cukup mulus.Seharusnya, tampilan grafis yang membaik ini dibarengi dengan mekanik pertarungan yang diperbaiki di beberapa aspek. Perbaikan tersebut sebenarnya ada, tetapi mungkin untuk sebagian pemain, tak terasa signifikan.KesimpulanThe Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition berhasil menjadi game nostalgia yang tetap membuat pemain penasaran dan rela mengorbankan waktunya untuk mencoba berbagai side quest yang tersedia, atau sekadar menjelajah dunia permainan yang sangat luas.Ditambah dengan semua konten tambahan yang telah dirilis, ia juga cocok untuk pemain yang baru ingin mencoba The Elder Scrolls, tapi tak ingin bermain seri lama yang punya grafis ketinggalan zaman. Terlepas dari mekanik permainan yang mungkin masih terasa menyulitkan, game ini tetap patut mendapat acungan jempol.Jika Anda sedang menjadi game Action RPG dengan jam bermain yang panjang, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition adalah salah satu jawabannya.