Game The Dark Pictures Anthology Rilis Seri Baru, Tawarkan Kengerian Lebih Interaktif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Bandai Namco mengumumkan bahwa franchise game The Dark Pictures Anthology karya studio Supermassive Games segera merilis seri terbaru yang menyajikan game horror dengan konten lebih interaktif dari sebelumnya.Di seri The Devil in Me ditawarkan gameplay yang membawa banyak konten segar. Mereka mengklaim pengalaman interaktif akan jadi daya tarik utama, pemain bisa memanjat, melompat hingga mendorong dan menarik objek di dalam game.Gameplay ini dihadirkan untuk menyediakan sejumlah teka-teki yang lebih interaktif untuk diselesaikan. Jadi pemain tidak hanya dihadapkan pada keputusan untuk berlari dan melawan musuh.Sistem inventory game The Dark Pictures Anthology juga kini mendukung fitur berbagai untuk setiap karakter di dalam game. Hal ini membuat gameplay setiap karakter akan terasa menantang dan ada strategi yang harus dibuat.Sejumlah item atau barang bahkan bisa dipatahkan atau dibagi menjadi untuk beberapa karakter. Pemain juga dihadapkan pada pilihan siapa karakter yang harus diselamatkan lebih dulu.Menurut trailer yang baru saja dirilis, seri The Devil in Me akan menyajikan kisah menyeramkan yang melibatkan banyak karakter. Di sini ditampilkan sejumlah karakter yang terjebak di permainan penuh teka-teki berbahaya dan mengerikan dari sosok misterius.The Dark Pictures Anthology kembali menghadirkan mode local multiplayer. Di sini ada opsi untuk co-op mode yang bersama-sama bisa saling membantu menyelesaikan teka-teki di dalam game.Game ini akan dirilis resmi pada 18 November 2022 oleh Bandai Namco dan tersedia untuk platform PC dan konsol yang terdiri dari PS4/PS5, Xbox One dan Xbox Series X/S.