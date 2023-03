Sword Art Online Last Recollection Rilis 5 Oktober 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Bandai Namco Entertainment mengumumkan bahwa Sword Art Online Last Recollection akan rilis pada 5 Oktober 2023. Game yang diadaptasi dari novel sekaligus anime tersebut akan segera bisa dimainkan di Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, dan 6 Oktober 2023 untuk PC Steam.Untuk lebih memeriahkan jelang perilisan game tersebut, mereka merilis musik video yang dinyanyikan oleh ReoNa dengan judul lagu VITA yang akan menjadi theme song. Pada video tersebut memperlihatkan beberapa footage dari anime dan dicampur dengan beberapa dari game yang sudah melengkapi Sword Art Online selama 10 tahun.Selain itu, para pemain yang melakukan Pre-order maka akan mendapatkan beberapa item eksklusif yang bisa dimainkan pada game tersebut saat perilisan Oktober mendatang. Para pemain akan mendapatkan skin pedang ikonik dari game atau anime tersebut. Diantaranya adalah Elucidator, Dark Repulser, Warming Heart, Rainbow Blade Ex Eterna, dan Aetherial Glow.Sword Art Online (SAO) sendiri merupakan anime yang diadaptasi dari Novel buatan Reki Kawahara. SAO sendiri merupakan salah satu anime yang memiliki kesuksesan dengan menceritakan sebuah anak muda yang bernama Kirito.Ia sangat senang bermain game dan ia memainkan salah satu game dari VR yang dinamakan NerveGear. VR tersebut disambungkan langsung ke otak para pemain dan para pemain akan merasakan sensasi kehidupan yang ada pada game tersebut.Untuk SAO Last Recollection sendiri menceritakan kisah dari Dorothy sebagai protagonis utama yang ditemani dengan Sarai untuk dimana mereka berdua mendapat sebuah tugas untuk menjaga bumi agar mencegah perang yang dilakukan oleh para roh jahat yang bersumber dari A.L.I.C.E yang merupakan sebuah AI.Genre game ini akan berbasis Role Playing Game (RPG) layaknya seperti pada anime. Para pemain harus bisa menaikan level dari karakter yang mereka mainkan untuk bisa melawan para musuh yang akan dihadapi.