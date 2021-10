Akhirnya Game God of War Masuk PC

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sony PlayStation akhirnya menambahkan game eksklusif mereka yang hadir ke platform PC. Tidak cuma Horizon Zero Dawn dan Days Gone, kini salah satu game terbaik mereka yaitu God of War (2018) juga diumumkan bakal hadir unuk PC di tahun depan lewat Steam dan Epic Games Store.Informasi yang diterima Medcom.id menyebutkan bahwa game yang memperoleh banyak penghargaan tersebut akan dirilis untuk PC pada tanggal 14 Januari 2022. Tidak sekadar porting tapi God of War (2018), versi PC dipastikan membawa peningkatan kualitas grafis yang luar biasa.Pihak Sony PlayStation menyebutkan God of War (2018) PC akan hadir dengan dukungan resolusi 4K dan frame rate yang tidak dikunci untuk pengalaman grafis terbaik. Mereka juga sudah menggandeng Nvidia untuk menyediakan fitur DLSS dan Nvidia Reflex.Dukungan Nvidia DLSS bisa dijumpai pada perangkat PC yang menggunakan kartu grafis seri GeForce RTX sementara Nvidia Reflex memastikan latensi super rendah dari peripheral keyboard dan mouse gaming sehingga gameplay semakin responsif.Demi menyediakan grafis yang sinematik, God of War (2018) PC juga mendukung monitor dengan ukuran rasio gambar 21:9 ultra widescreen. Di sisi kontrol game, gamer bakal mendapatkan dukungan kustomisasi atau keyboard mapping yang fleksibel. Gamer juga masih bisa menggunakan stick controller DualShock 4 dan DualSense untuk memainkannya.Game God of War (2018) PC hadir dengan sejumlah konten digital in-game, mulai dari Death’s Vow Armor Set untuk Kratos dan Atreus, Exile’s Guardian Shield Skin, Buckler of the Forge Shield Skin, Shining Elven Soul Shield Skin, dan Dokkenshieldr Shield Skin.God of War (2018) menyabet banyak penghargaan dari industri game seperti BAFTA, sebagai game terbaik dengan di kategori genre action/adventure, narasi cerita, dan kualitas audio. Game ini diakui penggemarnya memiliki kualitas cerita yang dalam dan sangat kuat.God of War sendiri bukan game baru, franchise ini sudah hadir sejak tahun 2005 di platform PlayStation 2 termasuk di versi PlayStation Portable (PSP) atau PS Vita. Makanya game ini memiliki basis penggemar yang besar.