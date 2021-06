Studio Two Point Siapkan Game Baru Bertema Kampus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Studio dibalik game Two Point Hospital yang berisi mantan anggota Bullfrog Production yang terkenal lewat game lawas Theme Hospital bakal kembali merilis game terbaru yang masih mengusung genre simulator tapi dengan berbeda.Two Point Studios sudah merilis video trailer dari Two Point Campus. Game ini akan menyajikan formula genre simulation seperti Two Point Hospital tapi dengan tema kampus alias perguruan tinggi. Meskipun begitu mereka mengklaim menjanjikan tambahan fitur untuk menciptakan gameplay yang segar.Sesuai dengan namanya pemain akan bertugas untuk membangun dan mengelola sebuah kampus. Pada setiap durasi 20 menit di dalam gameplay pemain akan menerima kedatangan mahasiswa baru. Pemain bertugas untuk membuat mereka senang berkuliah dengan suasana kampus sekaligus menjadi lulusan berprestasi.Dikutip dari wawancara situs Eurogamer dengan Studio Director Two Point, Gary Carr menyebutkan nantinya karakter mahasiswa juga akan memiliki karakteristik yang beragam seperti karakter pasien di Two Point Hospital.Pemain diberikan kebebasan untuk membangun dan menata kampus untuk bisa meningkatkan kebahagiaan mahasiswa tapi juga harus diimbangi dengan disiplin untuk mendorong mereka lulus dan memiliki kepandaian yang menentukan kelulusannya.Apabila di seri Two Points Hospital terjadi interaksi di antara staf rumah sakit sementara pasien hanya datang dan pulang kini di Two Point Campus beragam interaksi bakal terjadi di antara para mahasiswa. Pemain bisa menciptakan beragam klub ekstrakurikuler dan acara kampus.Gamer penggemar genre simulation harus sabar menanti kehadiran game Two Point Campus. Di halaman Steam disebutkan game ini baru akan tersedia tahun depan. Game ini bakal tersedia di PlayStation, Xbox, PC, dan Nintendo Switch.(MMI)