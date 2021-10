Gamer Dunia Sudah Bisa Main Pikmin Bloom

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Game terbaru karya Niantic, Pikmin Bloom, telah mulai digulirkan secara global. Pengembang game popular Pokemon Go ini menyebut bahwa aplikasi ini akan tersedia di App Store dan Google Play dalam beberapa hari mendatang.Pengguliran ini akan dimulai dari wilayah Australia dan Singapura, sebelum mencapai pengguna lain di seluruh dunia. Mengutip The Verge, game Pikmin ini pertama kali diumumkan pada bulan Maret lalu, sebagai bagian dari kolaborasi antara Niantic dan Nintendo.Serupa Pokemon Go, game ini dirancang untuk mendorong pemain beraktivitas di luar ruangan dan meningkatkan frekuensi berjalan. Dalam game Pikmin Bloom, pemain dapat mengumpulkan makhluk tumbuhan titular dengan menghimpun dan menanam benih.Agar tanaman bertumbuh, pemain harus berjalan ke jarak tertentu, serupa proses penetasan telur di Pokemon Go. pemain dapat memberi makan pikmin miliknya agar berkembang dan kemudian mengumpulkan kelopak.Kelopak ini memungkinkan pengguna menciptakan jalur bunga sepanjang perjalanan agar dapat dilihat oleh pemain lain. Salah satu fitur menarik Pikmin Bloom lainnya yaitu jurnal harian, berkemampuan menyimpan informasi terkait jarak tempuh perjalanan pemain, pikmin yang dikumpulkan, dan lokasi yang telah dikunjungi.Selain itu, fitur Daily Journal ini juga berkemampuan untuk menampilkan video berdurasi singkat di penghujung hari. Pengguna juga dapat menambahkan catatan dan foto untuk menjadikannya lebih personal.Tersedia juga mode Augmented Reality (AR), sehingga pengguna dapat menemukan makhluk kecil lucu merangkak dengan latar belakang dunia nyata. Pokemon Go masih popular di kalangan game, namun Niantic mengalami kendala dalam mereplikasi kesuksesannya di judul game lainnya.Sebagai informasi, Niantic juga telah menghadirkan sejumlah game dengan teknologi serupa Pokemon Go, seperti Harry Potter: Wizard Unite can Catan: World Explorers. Kedua judul ini tidak mampu menyaingi kesuksesan Pokemon Go, bahkan game Catan: World Explorer hanya bertahan selama satu tahun.