Peningkatan Kualitas di Mode MyCareer di NBA 2K24

Jakarta: 2K meluncurkan update baru yang akan hadir di MyCareer bagi semua pemain NBA 2K24 dan The City untuk perangkat PS5 dan Xbox Series X|S. The City for New Gen menyambut kembali para pemain dengan lapangan tepi pantai yang baru dan misi sampingan streetball, sedangkan MyCareer berfokus pada satu tujuan untuk menjadi Greatest of All Time (GOAT)."MyCareer di NBA 2K24 disederhanakan untuk memberikan fokus yang lebih besar pada hal -hal yang paling penting , terlihat bahwa dalam membuktikan diri Anda di lapangan," ucap Erick Boenisch, VP NBA Development di Visual Concepts. "Sementara itu, para pemain akan dibawa ke lokasi baru di tepi pantai di The City, yang memberikan kesempatan untuk membenamkan diri dalam kultur bola basket yang semarak dan mengukir warisan unik mereka sendiri,” lanjutnya.Berbagai fitur baru dan sudah ditingkatkan akan segera tersaji pada NBA 2K24 dalam mode MyCareer. Mulai dari Key Game Feature yang memungkinkan para pemain bisa memainkan pertandingan penting dalam karir yang dijalankan sebagai pemain basket. Ini menjadi fitur baru yang akan ada pada NBA 2K24.Alur cerita baru juga akan disuguhkan, kali ini para pemain akan diajak untuk membuat karakter yang akan menjadi pemain terbaik sepanjang masa. Mereka akan dilatih keras untuk menjadi bintang dan wajah baru dari NBA, sehingga hal ini juga menjadi salah satu cara untuk menempatkan bahwa para pemain akan terasa seperti pemain basket pro sungguhan.Kota baru tercipta. New Beachfront menjadi kota yang akan menjadi taman bermain para pemain. Memiliki banyak lapangan tepi pantai dan bisa dimainkan bersama dengan teman. Pastinya bermain di Beachfront merupakan permainan streetball basket, dan melakukan crossover dan dunk menjadi salah satu hal yang wajib untuk dilakukan.Oleh karena itu, para pemain juga akan diberikan dua afiliasi, yakni Elite dan Rise. Pada game tahun ini, keduanya akan diadu dan mencari siapa yang terhebat. Semakin banyak kmau bermain dan menampilkan performa yang menjanjikan, maka Rep akan semakin tinggi dan kamu akan mendapatkan berbagai hadiah menarik.Bagi para pemain yang ingin memainkan game NBA 2K24 maka bisa menggunakan platform Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, dan juga Nintendo Switch. Game ini juga kini menghadirkan fitur crossplay yang memungkinkan para pemain untuk bermain bersama dengan teman tanpa memikir platform yang sama.