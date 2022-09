HoYoverse Pamer Gameplay Zenless Zone Zero, Beda dari Genshin Impact

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kesuksesan HoYoverse lewat Genshin Impact belum akan usai, bahkan akan semakin meroket. Di tahun ini mereka mengumumkan proyek game terbaru yaitu Zenless Zone Zero, dan di acara Tokyo Game Show 2022 mereka kembali merilis informasi baru dari game tersebut.Dalam kesempatan tersebut mereka merilis video berdurasi 18 menit yang menampilkan gameplay dan grafis game Zenless Zone Zero. Siapapun yang melihatkan akan dibuat semakin tidak sabar menantikan game ini.Diperlihatkan dua bersaudara Proxy, sebutan untuk profesional yang memiliki kemampuan untuk menjelajahi dunia dimensi lain bernama Hollow yang misterius. Di sini akan disajikan suasana kehidupan kota New Eridu.Terlihat bahwa kota yang diciptakan di Zenless Zone Zero sangat hidup apalagi dengan tema sci-fi. Video memperlihatkan bahwa pemain bisa berinteraksi dengan begitu banyak NPC di dalamnya.Video ini juga menunjukan bahwa gaya grafis atau visual Zenless Zone Zero cukup berbeda dari Genshin Impact, meskipun sama-sama menjanjikan arena open-world. Tidak ketinggalan di sini juga disajikan aksi pertarungan yang cukup intens dan sedikit kompleks dibandingkan Genshin Impact.Sistem battle di Zenless Zone Zero menawarkan aksi yang cukup cepat dan efek visual yang membuat aksi pertarungan di sini lebih memukau dari pada Genshin Impact. Sekilas game ini menjanjikan konten yang baru alias segar.HoYoverse sebelumnya telah menggelar tahap Beta test pada tanggal 5 Agustus 2022. Game ini dijadwalkan rilis tahun depan dan bakal tersedia untuk mobile serta PC.