Ini Daftar dan Jadwal Pertandingan Esport di Asian Games 2018

Asian Games 2018 menyertakan esport untuk pertama kalinya sebagai salah satu cabang olahraga. Ini masih sebatas eksibisi, bukan perebutan medali.Ada enam game yang dipertandingkan dalam cabang esport: Arena of Valor, Clash Royale, League of Legends, StarCraft II, HearthStone, dan Pro Evolution Soccer (PES) 2018.Dikutip dari situs Asian Electronic Sports Federation (AESF), cabang esport di Asian games 2018 akan berlangsung mulai dari tanggal 26 Agustus hingga 1 September yang berlokasi di Britama Arena Mahaka Square, Jakarta. Sudah ada hasil drawing negara peserta yang akan bertanding.Pertama kompetisi game Arena of Valor yang digelar pada 26 Agustus 2018 diikuti oleh delapan negara, yakni Laos, Hong Kong (Tiongkok), Vietnam, India, Indonesia, Taipei (Tiongkok), Thailand, dan Tiongkok.Kedua, kompetisi game Clash Royale yang digelar tanggal 27 Agustus 2018 terdiri dari delapan negara peserta yaitu Laos, Hong Kong (Tiongkok), Indonesia, Tiongkok, Vietnam, Uzbekistan, Arab Saudi, dan India.Ketiga, kompetisi game League of Legends yang digelar dua hari sejak 27 Agustus 2018 dibagi menjadi dua grup. Grup A terdiri dari tim asal Tiongkok, Kazakshtan, Vietnam, dan Korea Selatan. Sementara Group B diisi oleh Pakistan, Indonesia, Arab Saudi, dan Taipei (Tiongkok).Keempat adalah kompetisi StarCraft II yang diisi oleh tim dari Korea Selatan, Thailand, Iran, Indonesia, Taipei (Tiongkok), Sri Lanka, Vietnam, dan Kazakhstan yang akan berlangsung tanggal 30 Agustus 2018.Kelima, kompetisi game HearthStone yang berlangsung tanggal 31 Agustus diisi oleh tim dari India, Japan, Hong Kong (Tiongkok), Kyrgyztan, Thailand, Indonesia, Arab Saudi, dan Vietnam.Terakhir yakni kompetisi game PES 2018 yang diadakan pada 1 September 2018 dibagi menjadi dua grup, Grup A terdiri dari Hong Kong (Tiongkok), Malaysia, Iran, dan Kazakhstan, sementara Grup B diisi oleh Indonesia, Vietnam, Japan, dan India.(MMI)