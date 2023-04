Gamer Sudah Bisa Main God of War: Ragnarok Mode New Game+

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Santa Monica Studio sebagai pengembang game fenomenal 2022, Gof War: Ragnarok baru-baru ini mengumumkan bahwa fitur New Game+ sudah resmi bisa dimainkan. Fitur tersebut merupakan fitur yang selalu ada untuk game-game Playstation Exclusive. Mulai dari game Spider-Man, The Last of Us, hingga God of War 2018.Fitur New Game+ merupakan sebuah fitur yang mengajak para pemain untuk mengulang game tersebut dengan segala sumber daya atau item yang sudah pemain dapatkan saat bermain game reguler. Jadi, para pemain bisa membalas dendam untuk melawan bos-bos yang tadinya merupakan hal yang susah menjadi menyenangkan.Selain itu, fitur ini menjadi cara pemain untuk melakukan eksplorasi terkait harta karun yang belum didapatkan saat memainkan game secara reguler. Biasanya, mereka akan mengulang permainan untuk menuntaskan segala side quest yang ada dan menghasilkan presentasi mencapai 100% menamatkan game tersebut.Game terbaru Santa Monica Studio, God of War: Ragnarok sudah merilis fitur ini pada 5 April 2023 kemarin. Jadi, para pemain bisa memainkan game tersebut ulang dengan segala persediaan yang ada dan item-item yang tergolong kuat untuk early game.Saat bermain New Game+ level musuh juga mengalami perubahan dan juga bisa mencapai lebih dari level 9, sehingga para pemain juga mendapat tantangan baru dari musuh-musuh yang tersebar di game tersebut.God of War: Ragnarok juga mengajak para pemain untuk meningkatkan skill dari kratos dan Atreus menjadi lebih kuat untuk melakukan penjelajahan. Terdapat kawasan baru yang bisa dieksplor oleh para pemain yakni, Niflheim Arena yang diperberbesar.Jadi, New Game+ selain memberikan pengalaman pemain untuk bermain ulang dengan item yang sudah ada, tetapi juga memberikan banyak hal baru yang belum ditemukan saat bermain game tersebut secara reguler. Bisa dikatakan bahwa New Game+ yang dihadirkan pada game God of War: Ragnarok merupakan fitur yang berbeda dari biasanya.Bagi para pemain yang ingin memainkan game God of War: Ragnarok dan merasakan kembali petualangan Kratos, Atreus, dan Mimir bisa dimainkan menggunakan platform Playstation 4 dan Playstation 5.