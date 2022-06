Game The Quarry Tersedia di Sejumlah Perangkat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: 2K dan Supermassive Games pada hari ini mengumumkan ketersediaan The Quarry di seluruh dunia untuk konsol PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X/S, Xbox One, dan Windows PC via Steam.“Sudah hampir tujuh tahun sejak kami merilis game horor remaja terakhir, dan kami menantang diri kami sendiri untuk dapat memperbaiki konsep cerita interaktif menggunakan teknologi terbaru melalui game The Quarry,” ujar Direktur Supermassive Games Will Byles.Sebagai informasi, The Quarry merupakan game horor naratif karya Supermassive Games dan tim pemenang penghargaan di balik game Until Dawn. Game ini bercerita tentang sebuah grup berisi sembilan penasihat remaja yang terdampar di Hackett’s Quarry pada hari terakhir perkemahan musim panas atau summer camp.Selain itu, game ini juga didukung deretan bintang dan legenda horor Hollywood, termasuk David Arquette serial Scream, Ariel Winter Modern Family, Justice Smith Jurassic World, Brenda Song Dollface, Lance Henriksen Aliens, Lin Shaye serial Insidious, Ted Raimi Creepshow dan lainnya.Pada game ini, pemain berkesempatan menjadi satu dari sembilan penasihat dengan cerita yang disajikan secara sinematik, dengan setiap keputusan membentuk cerita unik dari jaringan kemungkinan yang kusut, dan setiap karakter dapat menjadi bintang pertunjukan, atau mati sebelum siang hari tiba.Selain peluncuran The Quarry, Supermassive Games mengumumkan versi free trial dari game ini juga dapat diakses di seluruh platform, menampilkan prolog dari The Quarry, yang memberikan sedikit preview dari beberapa tahapan kejadian menyeramkan yang hanya dapat diakses dan dimainkan di dalam versi full dari game tersebut.The Quarry tersedia dalam dua penawaran untuk dipilih bagi pemain, salah satunya adalah The Quarry: Standard Edition tersedia di harga USD59.99 (Rp870.000) dalam format fisik dan digital untuk PlayStation 4, Xbox One, dan Windows PC melalui Steam.Untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X|S, The Quarry: Standard Edition dipasarkan seharga USD69.99 (Rp1,1 juta) dalam format fisik dan digital serta dapat diupgrade ke konsol generasi berikutnya.Penawaran lainnya yaitu The Quarry: Deluxe Edition tersedia dengan harga USD69.99 (Rp1,1 juta) dalam format fisik dan digital untuk PlayStation 4, Xbox One, dan Windows PC melalui Steam, serta seharga USD79.99 (Rp1,2 juta) untuk digital format bagi PlayStation 5 dan Xbox Series X|S.