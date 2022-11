PlayStation Siap Luncurkan PS VR2, Cek Harganya di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Setelah beberapa waktu lalu resmi mengumumkan desain dan fitur dari PlayStation VR2 (PS VR2) kini Sony PlayStation telah merilis tanggal peluncuran produk ini ke pasar lengkap dengan harga untuk setiap negara.“Hari ini kami dengan bangga mengumumkan tanggal peluncuran PlayStation VR2 yang akan hadir di 22 Februari 2023. Di sini akan dilengkapi juga charging station untuk controller PlayStation VR2 Sense yang ikut dihadirkan pada hari yang sama,” tulis Isabelle Tomatis, VP Brand, Hardware & Peripherals Sony Interactive Entertainment.PlayStation VR2 di Indonesia akan dijual di harga Rp10.599.000 dengan paket penjualan terdiri dari headset PS VR2, controller PS VR2 Sense, dan headphone stereo. Sony PlayStation juga menyediakan paket bundling dengan konten game khusus.Tersedia PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain bundle yang di dalamnya ada voucher code untuk ditukar dengan game dari franchise Horizon Series. Di sini disajikan petualangan karakter Ryas dari Shadow Carja.Game Horizon Call of the Mountain juga bisa didapatkan terpisah namun baru akan dijual lewat tahap pre-order di bulan ini. Belum diketahui harga yang akan dipasang oleh Sony PlayStation.Bundling PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain dipasang harga Rp11.499.000 sementara untuk aksesori terpisah yaitu PlayStation VR2 Sense controller charging station dijual dengan harga Rp899.000.Aksesori ini membuat prosesor pengecasan atau pengisian baterai PlayStation VR2 Sense controller lebih mudah dengan docking khusus. Jadi perangkat tidak harus tersambung kabel ke konsol PlayStation 5 (PS5).PlayStation VR2 hadir dengan sejumlah fitur baru yang dirancang sesuai dengan kemampuan konsol PS5 dan controller Dual Sense. Di sini ada adaptive trigger dan haptic feedback dari Dual Sense yang juga dirasakan di PlayStation VR2 Sense.Pada headset PlayStation VR2 dilengkapi mode getar untuk headset feedback serta eye tracking dan 3D audio untuk menyajikan gameplay yang lebih imersif. Panel layar di dalamnya menggunakan OLED dengan resolusi 4000x2040 HDR serta refresh rate hingga 120Hz.