Ubisoft Umumkan Game Mobile Tom Clancy’s The Division Resurgence

Jakarta: Dua seri game Tom Clancy’s The Division akhirnya hadir dalam versi mobile dengan nama berbeda yaitu The Division Resurgence. Kabar ini cukup mengejutkan karena sebelumnya mereka mengklaim sedang menyiapkan game konsol dan PC versi free-to-play bernama The Division: Heartland.Keduanya sama-sama disiapkan sebagai game free-to-play an alias gratis dan bakal membawa gameplay yang sama dengan dua sekuel tadi. Namun ada perbedaan antara keduanya yang perlu diketahui agar tidak tertukar.The Division Resurgence hanya berfokus ke mobile alias smartphone, sementara The Division: Heartland hadir di konsol dan PC atau menjadi versi gratis dari dua sekuel tadi. Berbeda dari dua seri Tom Clancy’s The Division yang semuanya harus dibeli untuk bisa memainkannya.Menurut informasi resmi Ubisoft yang diberikan kepada Medcom.id, Tom Clancy’s The Division Resurgence masih akan berfokus ke petualangan agen Strategic Homeland Division namun akan mengambil lokasi di New York.Di sini akan ditawarkan gameplay hingga seluruh sistem seperti The Division Series yang ada di konsol atau PC. Pemain juga akan ditawarkan mode third person shooter hingga mode single dan co-op termasuk PvE.Ubisoft mengklaim The Division Resurgence akan membawa cerita baru yang tidak berkaitan dengan dua sekuel sebelumnya sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Mereka menjamin akan membawa semua kustomisasi yang ada ke dalam game mobile ini.The Division Resurgence akan dirilis di Android dan iOS tahun depan namun mereka sudah membuka tahap Closed Alpha Test sejak saat ini. Ubisoft baru merilis trailer versi game engine footage namun belum memberikan bocoran gameplay di dalamnya.